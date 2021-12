Caterina Balivo è ancora una volta super sensuale: la conduttrice vestita per le feste mostra tutta la sua infinita bellezza.

Manca sempre meno a Natale, con meno di due settimane a separare tutti quanti dalla festa più amata dell’anno. In clima natalizio sono ormai da tempo anche i vari volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui troviamo sicuramente anche Caterina Balivo.

L’ex-modella campana, da anni ormai tra le migliori conduttrici Rai, ha deciso di mostrarsi a tutti in clima natalizio, sfoggiando ancora una volta quella bellezza ormai nota a tutti quanti.

A più di vent’anni dalla sua partecipazione a Miss Italia, pare che Caterina abbia ancora voglia di incantare col suo fisico, rendendo decisamente il “freddo” Natale molto più “bollente”.

Caterina Balivo super sensuale vestita per le feste: lo scatto della conduttrice

Attivissima come sempre sui social, la conduttrice di Vieni di me ha voluto condividere con tutti i suoi fan uno dei suoi outfit in occasione di queste festività del 2021.

Sfoggiando il suo solito sorriso, la Balivo si è fatta immortalare con un pomposo abito cortissimo, che lascia veramente ampio respiro al corpo statuario della conduttrice, slanciato dai tacchi.

I pantaloncini sono cortissimi e le gambe di Caterina si prendono il primo piano dello scatto, mentre la scollatura del vestito, tra l’altro molto attillato, mette in evidenza il décollété della conduttrice, che pare essere contenuto a stento.

“Caterina – Magia delle feste” scrive la conduttrice nella didascalia della foto, presentando a tutti i follower il suo outfit; tantissimi sono stati i mi piace al post, così come i commenti, tutti volti a sottolineare il fascino e la sensualità della Balivo.

“Che gnocca” scrive Paola Turani, mentre Pippo Pelo sottolinea “e che festa”; da diverso tempo, d’altronde, anche tutti gli spettatori sono pazzi di Caterina, apprezzata anche per la sua umanità.

In una recente intervista a Verissimo, la conduttrice ha avuto proprio modo di mostrarla, mettendosi a nudo e raccontando le sue vicende personale di questi ultimi anni; davanti a Silvia Toffanin, la Balivo ha confessato di una recente crisi col marito Guido Maria Brera