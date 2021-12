Rompicapo: se trovi il gattino sei un genio, il web sta impazzendo!

Vediamo insieme un nuovo rompicapo, che sembra stia spopolando sulla rete, ma che in pochissimo hanno risolto!

Come diciamo sempre i test sono un modo per passare del tempo in totale relax, mentre per quanto riguarda i rompicapo, un pochino ovviamente bisogna pensare.

Come in questo caso, dove dobbiamo trovare un tenero gattino nell’immagine ad inizio articolo.

Iniziamo con il dire che questo simpatico rompicapo era stato pensato inizialmente per i bambini, ma poi si è capito che forse era troppo complicato anche per gli adulti.

Rompicapo: dov’è il gatto della Signora Sally?

Tant’è che solamente il 2% delle persone che lo vede riesce a trovare dove si nasconde il gatto della nostra Signora Sally.

L’immagine sembra molto semplice, e con pochissimi elementi, e proprio per questo motivo è ancora più difficile da capire e trovare questo simpatico gatto che si nasconde.

Ovviamente, iniziata a vedere l’immagine come sempre solo per 30 secondi, e cercate di focalizzare magari alcuni punti in particolare.

Siete riusciti a vedere questo gatto dispettoso? Tra voi ed i vostri amici o parenti, qualcuno è riuscito senza dover ricorrere alla soluzione, che vi andremo ad indicare poco più avanti?

Diciamo che vedrete adesso l’immagine ingrandita in un determinato particolare della stanza e poi troverete subito il gattino.

Noi siamo sicuri che qualcuno ci è riuscito senza il nostro aiuto, mentre la grande maggioranza è andata a vedere la soluzione.

Nella nostra redazione le persone che hanno trovato il gatto in solamente 30 secondi sono solamente 2!

Adesso iniziamo quindi la sfida con amici e parenti, ma siete d’accordo anche voi che era veramente molto complicato riuscire a trovare il gatto della nostra simpatica Signora Sally?

Ecco un modo quindi di sfidarsi e di vedere chi è maggiormente attento, e siamo sicuri che a brevissimo mi mostreremo un’altro rompicapo, e magari in questo caso lo indovinate subito, che dite, proviamo con il prossimo?