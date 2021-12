Ecco per te un altro curioso rompicapo che ti darà del filo da torcere: chi beve il caffè per primo? Prova a rispondere correttamente

Anche quest’oggi ti proponiamo un interessante rompicapo utile per tenere allenata la tua mente e mettere alla prova le tue abilità. Test come questi sono importanti per “misurare” le proprie capacità logico-deduttive. Sei pronto quindi ad una nuova sfida?

In questo divertente rompicapo dovrai stabilire chi beve il caffè per primo. Sembra un compito piuttosto facile, ma in realtà non è così. Ci sono parecchie difficoltà e tu dovrai riuscire a superarle tutte. Mettici il massimo impegno e, se vuoi, sfida i tuoi amici!

Chi beve il caffè per primo? Risolvi il rompicapo

Se stai leggendo questo articolo appena sveglio, magari davanti ad una tazza di caffè prima di iniziare la giornata, allora siamo capitati nel momento perfetto. Sì, perché è proprio la bevanda del mattino per eccellenza che sarà protagonista di questa prova.

Nel rompicapo che ti proponiamo oggi, infatti, dovrai stabilire chi beve il caffè per primo. No, non dovrai scegliere chi, tra i quattro personaggi, ti è più simpatico. Ma proprio chi tra loro riuscirà a bere il caffè prima degli altri.

Nell’immagine in alto, infatti, c’è una classica brocca piena di invitante caffè caldo. La bevanda dovrà passare attraverso un labirinto fatto di tubi, prima di poter arrivare nei bicchieri dei personaggi. Ma solo uno di questi verrà riempito.

Ogni tubo, infatti, segue un percorso, ma solo uno di loro porterà correttamente il caffè nel bicchiere. Il tuo compito sarà quello di guardare attentamente l’immagine e stabilire chi beve il caffè per primo. Pensi di riuscirci? Provaci.

Il consiglio che ti diamo è quello di procedere passo dopo passo, osservando attentamente i percorsi che fanno i tubi corrispondenti ad ogni personaggio. Sarà il personaggio numero 1 quello che berrà il caffè per primo? Oppure il numero 3?

A questo punto, possiamo fornirti la soluzione. A bere il caffè per primo sarà l’omino numero 2. Avete indovinato o siete stati ingannati?

Se osservi bene, infatti, il caffè potrà essere versato solo nella tazza dell’omino numero 2. Se, dopo un primo sguardo, la tendenza è quella di rispondere con l’omino numero 3, se si fa più attenzione potrai vedere come il tubo di quest’ultimo sia chiuso. Solo l’omino numero 2, dunque, potrà vedere uscire dal labirinto il delizioso caffè.