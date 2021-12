Diletta Leotta: la notizia shock che nessuno pensava possibile!

Vediamo meglio insieme la notizia delle ultime ore che ha lasciato tutti completamente senza parole per quello che è successo!

Lei è una donna bellissima e molto brava come presentatrice sportiva, stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta.

Nelle ultime ore, però, si sta spargendo una voce incredibile che la vede impegnata in un qualcosa di completamente diverso dal solito, vediamo meglio insieme.

Iniziamo con il dire che la carriera di Diletta Leotta, oltre allo sport, di recente l’ha vista impegnata in un film con Alessandro Siani.

Diletta Leotta: ecco il cambio di rotta!

Ma questa sera, ci sarà un nuovo appuntamento con la sua carriera che sicuramente le rimarrà nel cuore, perchè si siederà dietro al bancone del super famoso tg satirico, ovvero Striscia la notizia.

Al suo fianco troveremo nuovamente Alessandro Siani, che fino a pochissime settimane prima era con Vanessa Incontrada.

Il tutto è stato comunicato con un video molto divertente, dove Diletta chiede appunto a Siani, se conosce qualcuno che la può far entrare a Striscia, e lui gli risponde che le farà sapere.

Siamo sicuri che quella di questa sera sarà una puntata molto particolare per quanto riguarda il famoso tg satirico di canale 5.

Per quanto riguarda il film che hanno girato insieme, ovvero Chi ha incastrato Babbo Natale? uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 16 dicembre.

Negli ultimi mesi, Diletta, ha ricevuto vari tapiri per quanto riguarda la sua vita privata e non, e per chi non lo ricordasse è terminata anche la tanto tormentata storia d’amore con il bel Can Yaman.

Non possiamo, ovviamente, sapere se nelle prossime settimana, magari dopo la bellissima esperienza di questa sera, Diletta sarà una presentatrice ufficiale del famoso tg di Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento sembra che stia frequentando un modello, per la precisione Giacomo Cavalli nato nel 1993, ma per il momento non c’è alcun tipo di conferma da nessuna delle due parti.

Si vocifera anche che la coppia si sia conosciuta grazie ad amici comuni e che di recente abbia passato una incantevole vacanza ad Ibiza.