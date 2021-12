Arrivano le anticipazioni del prossimo episodio di Una Vita: qualcosa di pericoloso sconvolge Genoveva. Ecco cosa succederà

La prossima puntata di Una Vita, in onda l’8 dicembre 2021 su Canale 5, sarà avvolta dal mistero per un episodio che coinvolgerà Genoveva. La soap opera spagnola, dunque, continua ad appassionare i telespettatori con i suoi intrecci narrativi sempre più coinvolgenti.

Si infittisce sempre di più il mistero ad Acacias: qualcosa di pericoloso sconvolge Genoveva che dovrà fare i conti con un o strano episodio. La donna resterà turbata da quello che succederà e mille domande la tormenteranno senza sosta.

Genoveva è riuscita nel suo piano di conquistare Felipe e tenerlo tutto per sé. Grazie all’aiuto di Laura ha ucciso Velasco ed è riuscita ad eliminare la concorrenza. Ma, nonostante sia riuscita a comprare il silenzio di Laura, questa sta suscitano in Genoveva alcuni sospetti.

Qualcosa di pericoloso sconvolge Genoveva che, adesso, inizia ad avere il dubbio che la storia non sia finita. La Dark lady dovrà infatti cercare di eliminare ogni ostacolo sulla sua strada, per restare al sicuro e tenere per sé Felipe.

Mendez, involontariamente, annuncia a Genoveva che sono iniziate le indagini per fare chiarezza sulla morte di Velasco. Genoveva sa che la principale indiziata sarà lei, anche se l’omicidio è stato commesso da Laura. Ma proprio quest’ultima ha iniziato a comportarsi in modo strano.

Oltre alle parole di Mendez, qualcosa di pericoloso sconvolge Genoveva. La dark lady si sente continuamente osservata e sospetta di essere seguita. Le paure si concretizzeranno con l’arrivo di un pacco lasciato davanti la porta di casa sua.

Non è chiaro chi sia il mittente, ma a consegnare il pacco è un uomo sconosciuto. La cosa turba molto la Salmeron, che apparirà molto preoccupata dal contenuto del pacco. Cosa succederà dunque? Appuntamento all’8 dicembre alle 14:10, su Canale 5.