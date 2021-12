Qual è la tua percezione della felicità? Se vuoi scoprire se sei veramente felice risolvi questo test, il risultato ti sorprenderà

Spesso la felicità rappresenta l’obiettivo irraggiungibile di moltissime persone. Come una chimera, la felicità sembra uno stato emotivo astratto che è difficile spiegare o comprendere. È certamente uno degli obiettivi più perseguiti dagli esseri umani, ma in tanti non sanno nemmeno definirla.

La felicità, infatti, sembra un traguardo importante, ma di difficile collocazione e realizzazione. Questo divertente test vuole cercare, in modo scherzoso, di approfondire questo tema. Se vuoi scoprire se sei veramente felice, quindi, risolvi questo test.

Sei veramente felice? Ecco il test che te lo fa capire

Il test che ti proponiamo oggi ha l’obiettivo di farti capire quale sia la tua percezione della felicità. Sei veramente felice? Potrai scoprirlo risolvendo questo simpatico test. Ricorda che è solo un gioco, per cui prendilo come tale e rilassati.

Per affrontare questo test, dovrete guardare con molta attenzione l’immagine che vi abbiamo messo in alto. Sono raffigurate tre coppie. Per leggere il risultato di questo test, dovrete scegliere quale delle tre, secondo voi, è la coppia più felice.

Coppia 1

Se per voi la coppia numero 1 è quella più felice, allora vuol dire che credere che, per essere felici, una coppia debba sforzarsi molto. L’impegno, dunque, deve arrivare da entrambe le persone che formano la coppia, non solamente da una di loro. Siete una persona indipendente e non chiedete mai aiuto quando siete in difficoltà;

Coppia 2

Se avete scelto la coppia numero 2, sei una persona romantica che crede molto nell’amore. Per voi le relazioni amorose sono molto importanti e in queste cercate sempre di provare emozioni condivise. Vi piace molto sentirvi amati e spesso vi basta questo;

Coppia 3

Se per voi la coppia più felice è la numero 3, significa che misurate il rapporto con l’altra persona secondo due aspetti fondamentali: la purezza e la bellezza. Siete convinti che per essere felici bisogna condividere gioie e dolori con la persona amata.