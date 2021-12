Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche, ma esistono segni che possiedono una componente più oscura rispetto agli altri.

Ogni segno zodiacale possiede le proprie peculiarità, influenzate dall’essenza delle stelle e dell’universo. Ognuno di essi poi, può vantare pregi e difetti, debolezze e punti di forza, bontà d’animo e furbizia. Oggi faremo un’analisi dello Zodiaco e vi riveleremo i due segni più pericolosi, quei segni che – se percorrono il vostro stesso cammino – dovete sperare di non finire nella loro lista nera. Uno di essi è facilmente intuibile, parliamo ovviamente dello Scorpione, il segno più particolare, burbero, introverso e solitario dell’intero Zodiaco. Il secondo invece, è più inaspettato: stiamo parlando dell’Ariete, segno di fuoco che se si accende nel momento sbagliato, potrebbe far scoppiare un vero incendio. Vediamo da dove ha origine la loro interiorità oscura.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: Ecco svelati i difetti dei vari segni zodiacali

I segni più malvagi dello Zodiaco

Lo Scorpione ha un animo molto particolare, lunatico e scorbutico. In genere si fida poco del prossimo e possiede poca stabilità emotiva. Ciò che però inganna di questo segno è che tende a celare completamente le proprie emozioni: potrebbe avere un vero uragano dentro, ma esternamente appare pacato e tranquillo. Di conseguenza, se gli andate poco a genio, difficilmente riuscirete a scoprirlo, diventa quindi complicato gestirne una possibile antipatia. Può diventare il vostro peggior nemico, vendicativo e subdolo, in grado di pianificare la vostra dipartita. Perciò state attenti quando vi relazionate con uno Scorpione, perché un falso sorriso può celare la peggiore delle azioni!

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: Questi 3 segni sono super fortunati!

Veniamo poi all’Ariete, il quale come la maggior parte dei segni di fuoco, è imprevedibile. Si accende e si spegne in modo totalmente autonomo e capita spesso che in quei momenti sia irrefrenabile. L’Ariete può risultare estremamente premuroso, accogliente, divertente e solare, capace di tirarsi dietro il gruppo e tenere banco durante le conversazioni. Tuttavia, se finite nel suo mirino, può diventare invece arrogante, pungente e a tratti davvero cattivo, capace di ferirvi con battute indirizzate nei giusti punti deboli. Ecco perché l’Ariete rappresenta un ottimo amico se fate parte della sua lista bianca, ma diventa pericoloso se, al contrario, non nutre simpatia e stima per voi.