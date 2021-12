Test: scegli una valigia, ecco il viaggio che ti cambierà la vita

Nuovo test, scegli una valigia e scopri quale viaggio potrebbe veramente cambiarti la vita: non lasciarti sfuggire questa occasione.

Le vacanze natalizie sono alle porte e, moltissimi, sfruttano questo periodo per passare alcuni momenti di relax lontani da casa, in Italia oppure addirittura all’estero.

Che sia in montagna per sfruttare la neve e sciare, oppure lontanissimi in spiaggia nei paesi tropicali, sono in molti che aspettano con ansia di tornare a viaggiare per chiudere al meglio questo 2021.

Il nuovo test ti propone un’immagine che ha come protagoniste tre valigie, e lo svolgimento è molto semplice; scegline una, magari quella che ti ha colpito di più a primo impatto, e scopri quale potrebbe essere il viaggio in grado di cambiarti la vita.

Nuovo test, scegli una valigia e scopri il viaggio che potrebbe cambiarti la vita

Arrivati a questo punto, avrai sicuramente scelto una delle valigie proposte nell’immagine; che ti sia lasciato ispirare dall’istinto o dal lato estetico non importa, continua a leggere per scoprire quale potrebbe essere il viaggio in grado di cambiarti la vita.

Valigia 1

Se sei rimasto subito colpito dalla prima valigia presente nell’immagine, allora quello che potrebbe fare al caso tuo in questo momento è proprio un bel viaggio nella natura incontaminata della Tanzania.

Qui, potresti visitare tra le più belle riserve naturali africane, a partire dal Parco Nazionale del Serengeti fino al Parco Nazionale del Tarangire, oppure il Parco Nazionale di Arusha dove svetta il famoso monte Kilimangiaro. Una volta visitata l’Africa, ne sentirai sicuramente nostalgia al ritorno.

Valigia 2

Tra le tante valigie, hai scelto la seconda, quella al centro dell’immagine? Allora probabilmente la meta che più ti è utile in questo momento è la Cambogia, un paese dove non mancano di certo le possibilità di avventura e che mescola modernità e antichità al suo interno.

Durante il soggiorno, potresti visitare i celeberrimi templi di Angkor per godere del loro fascino mistico; se invece non riesci a stare lontano dal caos, puoi visitare la capitale Phnom Penh, che ha anche il suo tocco di magia. All’itinerario puoi aggiungere anche l’esplorazione dei villaggi galleggianti del lago Tonlé Sap, nonché qualche giorno nella remota provincia del Mondulkiri.

Leggi anche –> U&D Armando Incarnato cerca di difendersi dalle accuse ricevute, ma non sembra convincere

Valigia 3

Se invece la vostra scelta è ricaduta sulla la valigia numero tre? Allora dovreste dirigervi verso nord, spendendo del tempo tra i meravigliosi fiordi norvegesi; questi luoghi hanno un fascino senza tempo e sono in grado di incantare chiunque.

Leggi anche –> Panettone: ecco come tagliarlo perfettamente, senza fare molliche

Da visitare sicuramente il fiordo Sognefjord, il più lungo del paese con 204 Km, mentre Nærøyfjord è il più selvaggio. Addirittura, Geirangerfjord è Patrimonio dell’Umanità Unesco: inutile sottolineare la sua infinita bellezza.