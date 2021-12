Test: scegli un regalo ed ecco cosa devi fare entro l’anno

Il nuovo test ti fa scegliere un regalo tra quelli proposti: le varie risposte, come un contenuto all’interno, potrebbero svelarti cosa devi fare entro l’anno.

Arrivati a dicembre, ormai non si fa altro che il conto alla rovescia verso la festività più attesa dell’anno: il Natale. Tra cenoni e momenti in famiglia, momenti unici di gioia e serenità.

Proprio in vista del Natale, in molti si stanno già affrettando a comprare i regali per i loro cari: questo nuovo test emerso online mette proprio al centro vari regali, differenti però da quelli “materiali” pronti ad essere messi sotto l’albero.

Scegli uno dei pacchi presenti nell’immagine e continua a leggere per scoprire il suo “contenuto”; le risposte potrebbero indicarti qualcosa che devi necessariamente fare entro la fina dell’anno.

Test regalo, scegline uno e scopri cosa devi fare entro la fine dell’anno

L’immagine propone ben tre pacchi regalo: uno verde e rosso, l’altro azzurro e rosa e infine il terzo, con la carta regalo rossa e il fiocco giallo. Quale, a primo impatto, ti ha colpito di più?

A questo punto, avrai sicuramente fatto la tua scelta: non ti resta che continuare a leggere e scoprire il messaggio che il pacco che hai scelto ha al suo interno. I regali offrono vari suggestioni, per invogliarti a riflettere su qualcosa che dovresti fare entro la fine dell’anno.

Primo regalo

Se hai scelto il primo regalo, quello con la carta verde, probabilmente non senti lo spirito natalizio come tutti gli altri; le tradizioni di Natale ti stanno proprio strette e in questo periodo dell’anno senti un grande desiderio di allontanarti da tutto e tutti, prendendoti momenti solamente per te.

Le vacanze in arrivo però potrebbero proprio permetterti di realizzare il tuo desiderio: entro la fine dell’anno, potresti regalarti un bel viaggio lontano dalla “classica” atmosfera festosa, ritagliando uno spazio dove poter vivere le tue emozioni, magari in campagna o in qualche altro posto dove la natura regna sovrana.

Secondo regalo

La tua scelta è stata il regalo al centro, con la carta azzurra e molto più grande degli altri? Allora probabilmente per te il Natale è una festività come le altre e non hai una grande tradizione natalizia.

Sei ormai abituato a festeggiarlo senza tanta passione, non sei entusiasta del suo arrivo e non sei malinconico quando il periodo delle festività passa; quest’anno potresti però dare una svolta cercando di vivere la festività a modo tuo, senza accettare passivamente i classici festeggiamenti.

Potresti organizzare qualche evento che senti più tuo, da una giornata di relax fatta di film o letture oppure con qualche gita lontano dalla città.

Terzo regalo

Se la tua scelta invece è stata l’ultimo regalo, quello con la carta rossa e il fiocco giallo, allora con molta probabilità senti davvero tantissimo il Natale e non vedi l’ora di festeggiarlo con grande gioia ed entusiasmo.

Ti piace condividere questa ricorrenza con le persone a te care, dando il tuo proprio contributo sia nell’organizzazione che per rendere gioiosa l’atmosfera; goditi queste vacanze abbracciando la tradizione e colleziona momenti indimenticabili.