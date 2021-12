Dieta: pulire le arterie e perdere 10 kg, ecco come fare

Vediamo insieme con questa particolare dieta come possiamo perdere il peso in eccesso che abbiano accumulato sul nostro corpo.

Iniziamo con il dire che questa dieta che leggerete nei prossimi minuti è stata creata da un gruppo di medici, in modo particolare per chi deve perdere peso, ed ha altri problemi.

Come chi soffre di diabete, o di malattie cardio vascolari, vediamo quindi cosa mangiare e come, per perdere il peso in accesso.

LEGGI ANCHE — > Interno coscia: Ecco i 7 esercizi super efficaci per snellire

Ovviamente la perdita di peso è associata a questo regime ipocalorico ma non è assicurato che perdiate 10 kg potreste, anche perderne di meno, e soprattutto chiedete sempre prima al vostro medico curante se potete seguirla, non decidete mai da soli.

Dieta: ecco come perdere peso

Iniziamo con la dieta vera e propria, che propone per la colazione di iniziare la giornata con una bella frutta, a scelta tra anguria, melone, pera, arancia o pesca, e soprattutto mai una banana o l’uva.

Passiamo poi al pranzo, dove possiamo mangiare 200 grammi di pesce bollito o grigliato con 200 grammi di verdure, oppure 60 grammi di pasta integrale con 200 grammi di verdure.

Per quanto riguarda invece, la merenda della mattina e lo spuntino del pomeriggio, 1 manciata di noci, o frutta secca, oppure uno dei frutti che abbiamo nella lista della colazione.

LEGGI ANCHE —> Natale: regali fai da te 10 idee economiche e veloci

Arrivando poi alla cena, prepariamo una bella insalata con la lattuga, al quale aggiungiamo mezzo cetriolo, 2 uova, 2 pomodori ed un pochino di mais, e poi 150 grammi di carne o di pesce bollito.

Ricordiamo poi sempre, che per perdere peso oltre all’alimentazione bisogna seguire anche uno stile di vita sano, con un po’ di momento fisico.

Dobbiamo utilizzare pochissimo sale e se possibile anche niente, cerchiamo poi di evitare l’alcool o bevande che contengono zuccheri al loro interno.

Non saltiamo mai alcun tipo di pasto e beviamo moltissima acqua, che ci aiuta anche con i liquidi presenti nel corpo per eliminarli.

Ricordiamo sempre, come indicato anche ad inizio articolo che per qualsiasi modifica al vostro stile di vita, chiedere sempre al vostro medico curante.