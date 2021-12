Oggi parliamo di amore. Esistono segni che proprio non sanno di cosa stiamo parlando, ecco i più pericolosi nella relazione.

L’amore è qualcosa che prima o poi tocca tutti, ma non sempre questo sentimento viene vissuto da entrambi i partner in maniera corretta. Può capitare che si sviluppino relazioni tossiche, possessive, vendicative che – a lungo andare – poco hanno a che fare con il sentimento puro e autentico che dovrebbe invece esistere. Esistono dei segni particolarmente pericolosi nella relazione con il partner: scopriamo insieme chi sono.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: Ecco svelati i difetti dei vari segni zodiacali

Non dare a loro il tuo cuore!

Veniamo al dunque: se avete una relazione con un partner Vergine, badate bene al suo desiderio di perfezione. Questo segno è capace di essere molto romantico, ma è anche famoso per quanto riguarda imporre la propria opinione sul prossimo. Potrebbe cercare di modificare ogni aspetto del tuo essere che non gli va a genio, cercando di annullare la tua persona a suo piacimento. Nel caos in cui tu non dovessi fare come dice, potrebbe assumere un atteggiamento freddo e distaccato. Insomma, Vergine ha un bel caratterino!

LEGGI ANCHE —> Segni zodiacali: queste 6 coppie sono una bomba!

Altro segno particolare è il Sagittario, conosciuto per il suo spirito indipendente ed avventuroso. E’ molto difficile che si stabilisca in una relazione, potrebbe amare follemente e il giorno dopo cambiare idea. Essendo particolarmente imprevedibile, lo è anche in amore e per questo potreste rimanere delusi da quello che prova veramente. Inoltre è terrorizzato dall’idea di perdere la propria libertà e questo lo porta – erroneamente – a vedere la relazione come una gabbia.

Parlando infine dell’Acquario è il segno per eccellenza che con le relazioni non ha molto da spartire. Indipendente e solitario, si mette in relazione solo quando è follemente innamorato e coinvolto dall’altra persona. Ci vuole un po’ di tempo per entrare nel suo cuore, potrebbe non essere chiaro e trarvi in inganno. Sappiate che dovrete lavorare di olio di gomito e con tanta, tanta pazienza e resilienza.