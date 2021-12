The Good Doctor 4: Shaun e Lea si lasciano? Ecco la verità

The Good Doctor 4: Shaun e Lea si lasciano nei prossimi episodi della serie? Ecco la verità sull’amata coppia televisiva.

The Good Doctor è tornata in chiaro su Rai 2 in questi mesi, dopo una lunghissima pausa; la serie creata da David Shore appassiona ormai tantissimi spettatori sin dal 2017, anno del suo esordio, e questa quarta stagione non è da meno.

Il pubblico italiano ha già potuto assistere a diverse novità e, mentre negli USA viene già trasmessa la nuova stagione (che arriverà sulla Rai solamente il prossimo anno), qui ci stiamo preparando al gran finale di questa quarta stagione.

Come si concluderà? Stando alle anticipazioni, Shaun e Lea potrebbero addirittura lasciarsi nella serata di venerdì 10 dicembre; scopriamo insieme cosa succede.

The Good Doctor 4 anticipazioni, Shaun e Lea si lasceranno nel finale di stagione?

L’episodio che andrà in onda il prossimo venerdì è intitolato Missione Guatemala – 2° parte; come già sappiamo, la puntata segnerà l’addio a Claire Browne, mostrando inoltre l’ultimo step del rapporto tra Shaun e Lea, che per questa stagione ha avuto modo di essere messo alla prova.

Stando alle anticipazioni americane la donna (che stava concretamente pensando di trasferirsi dai genitori) cambierà completamente idea; un caso medico la toccherà nel profondo e, con nuove convinzioni, chiederà a Shaun di sposarla.

La proposta è totalmente inattesa, tanto che darà il via a delle trame complesse che avranno modo di svilupparsi poi nella quinta stagione, come detto già in onda negli USA. In questo finale della quarta stagione, definito “straziante” dallo stesso sceneggiatore, ci sarà anche una svolta definitiva per il complesso rapporto fra Alex e Morgan.

I due medici si troveranno l’uno di fronte all’altro in un confronto, creato dalla realizzazione di un complicato intervento chirurgico; la dottoressa Reznick si aprirà con il collega e parlerà a cuore aperto delle sofferenze vissute a causa della malattia. Alex, davanti a certe parole, confessa di amare Morgan ed è pronto ad interrompere la sua attuale relazione; la collega lo ricambierà, o non ci sarà un lieto fine?

Leggi anche –> Test: trova i due bidoni senza coperchio, solo un genio può riuscirci

Audrey Lim invece, dopo aver trascorso una notte di passione con Mateo Rendón Osma, si rivelerà piuttosto interessata al suo passato; il medico sarebbe però abbastanza frenato nel raccontare la sua vera storia, ma nonostante questo racconterà ad Audrey cosa realmente lo ha spinto a lasciare l’America.

Leggi anche –> Giulia De Lellis, disorientata a Uomini e Donne, ecco cosa è successo

Un finale tutto da vivere quello della quarta stagione, in attesa di accogliere a braccia aperte, il prima possibile, la quinta.