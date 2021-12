Affronta questo simpatico test e indica quale colore scegli. Ecco cosa rivela di te la tua scelta e qual è la tonalità della tua personalità

Scoprire tratti nascosti della propria personalità può essere un’esperienza divertente e interessante. Esistono infatti, molti giochi che permettono di riflettere di più su sé stessi e approfondire ciò che si è davvero.

In questo simpatico test che ti proponiamo oggi, dovrai indicare quale colore scegli. La tua risposta dirà molto sulla tua personalità e su quelli che sono i tuoi tratti distintivi. Quindi cosa aspetti? Realizza questo test e indica quale colore scegli.

Quale colore scegli? Ecco il test che rivela qualcosa di te

Se siete alla ricerca di un gioco interessante per occupare il vostro tempo libero, prova questo simpatico test: dovrete indicare quale colore scegli tra i quattro mostrati (rosso, giallo, blu o verde) e, in base alla vostra risposta, scoprirete qualcosa su di voi.

Rosso

Siete persone che hanno una personalità vincente. Siete molto estroversi e non siete per nulla timidi. Amate dichiararvi aperti alle nuove esperienze e non vi tirate indietro quando ci sono importanti cambiamenti. Amate il movimento e siete impulsivi;

Giallo

Possedete un grande idealismo e non siete per nulla impulsivi. Prima di agire pensate molto e rimuginate su quale sarà a mossa migliore da fare. Siete infatti molto riflessivi e non vi fate prendere dalla fretta prima di intraprendere una decisione;

Blu

Siete un tantino pignoli. Non vi piace essere al centro dell’attenzione e sotto il giudizio degli altri. Tuttavia, sapete come godervi la vita e avete buon gusto in tutto. Vi piace il buon cibo e amate vestirvi come più vi aggrada;

Verde

Se avete scelto il colore verde, vuol dire che siete delle persone che amano molto la libertà. Siete decisamente aperti agli altri e ai cambiamenti.