Facciamo un rapido test per mettere alla prova la vostra intelligenza, vediamo se riuscite a trovare la parola nascosta nel volto.

Facciamo insieme un rapido test di intelligenza, che ci credete o no, nel volto dell’uomo è nascosta una parola in inglese. Pochissime persone riescono a risolvere l’enigma, proprio perché per riuscire nell’impresa sono necessari una grande capacità di osservazione, attenzione ai dettagli e, in questo caso, anche un po’ di fantasia. Sicuramente, se non conoscete l’inglese, questo test vi risulterà impossibile da svolgere, ma se avete per lo meno una conoscenza base, avete tutte le qualità che vi servono per la risoluzione dell’enigma. Proviamo quindi a fare questo test: osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare la parola misteriosa?

Test – Riesci a trovare la parola?

Cerchiamo ora di darvi qualche altro indizio sulla risoluzione del test. Conoscete l’inglese? Bene, la parola che dovete cercare è bugiardo (tradotto ovviamente nella lingua citata). A questo punto vi abbiamo dato degli indizi particolarmente importanti, sicuramente ora la prova vi sembrerà più semplice, proprio perché ora, per lo meno, sapete esattamente cosa cercare. Avete trovato la parola? Ecco la soluzione.

Ecco quindi la soluzione, la parola Liar parte dal naso dell’uomo e si interseca formandone i lineamenti. Sicuramente questo test risultava un po’ più complicato rispetto ai soliti, ma se siete riusciti nell’impresa potete andare veramente fieri. In caso contrario, non allarmatevi, la mente ha la facoltà di essere allentata, diventando sempre più acuta e perspicace. Vi basterà svolgere altri test simili, continuare a fare esercizio e vedrete che le vostre capacità cognitive diventeranno via via sempre più veloci.