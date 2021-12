Brutto incidente per Iva Zanicchi: la bellissima e iconica attrice è finita di corsa in pronto soccorso. Ecco cos’è successo.

Negli ultimi due anni, l’iconica attrice ha dovuto affrontare non poche situazioni difficili: Iva Zanicchi fu una dei personaggi dello spettacolo contagiati dalla pandemia di coronavirus, tanto che lei stessa comunicò di essere stata ricoverata in pronto soccorso. Come lei, tanti altri volti noti purtroppo sono caduti vittima di questo terribile virus. Jerri Scotti, ad esempio, da poco ospite a Verissimo ha raccontato la sua esperienza tremenda nei reparti covid, luoghi dove vide con i suoi stessi occhi pazienti lottare tra la vita e la morte.

Per fortuna, Iva Zanicchi è riuscita a riprendersi e a sconfiggere la malattia, per cui l’abbiamo vista riapparire sui social più forte che mai. Eppure, sembra che le disgrazie per la nota diva non siano finite: recentemente infatti, è stata ricoverata in pronto soccorso per un infortunio grave. Scopriamo insieme cos’è successo.

Iva Zanicchi in ospedale – Cos’è successo?

Iva Zanicchi doveva essere una delle ballerine della prossima puntata di Ballando con le stelle, insieme a Gabriel Garko. Tuttavia, sembra proprio che l’incredibile diva non sarà presente sul palco diretto da Milly Carlucci: Iva Zanicchi è scivolata ed è reduce da una brutta distorsione. Sentiva dolore al piede dopo la caduta e quindi ha preferito rivolgersi al proprio dottore. Il piede ora è fasciato e non sembra ci siano segni di fratture, ma in ogni caso la bellissima attrice non potrà partecipare a Ballando con le stelle.

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede. Non è rotto, ma è una brutta distorsione e fa molto male” – sono state le parole della Zanicchi. Insomma, sembra che la diva dovrà stare a riposo per un po’, in modo da essere sicura di guarire e tornare in splendida forma. Di sicuro non sarà presente nella prossima puntata di Ballando con le stelle, anche perché l’attrice non potrà certamente svolgere una coreografia, che sia accompagnata o meno.