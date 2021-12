Gomorra 5, anticipazioni per la terza serata dell’amatissima serie Sky: Ciro mette alle strette Gennaro, cosa succede all’erede dei Savastano?

Continuano le vicende della serie ispirata al best seller scritto da Roberto Saviano, che ormai da diversi anni tiene il pubblico col fiato sospeso registrando ascolti senza precedenti.

I colpi di scena, per questa nuova stagione, non sono di certo mancati e anche questa terza serata promette spettacolo. I prossimi episodi andranno in onda come sempre su Sky Italia e porteranno delle importanti novità riguardo al futuro di Gennaro, messo alle strette da Ciro.

L’ “immortale” è infatti ritornato ed ha trovato di Donna Nunzia un potente alleato; la vedova de O’Galantommo è più determinata che mai sconfiggere definitivamente Gennaro ed è pronta a tutto. Cosa succederà?

Gomorra 5 anticipazioni, Ciro mette alle strette Gennaro

Questa nuova serata, disponibile per gli abbonati Sky, ha delineato in maniera evidente le fazioni lotteranno in una guerra finale per il controllo di Napoli. Gennaro, dopo la notizia del ritorno di Ciro, ha fatto sì che uno dei suoi uomini riuscisse ad infiltrarsi tra le fila nemiche, individuando il covo dell’Immortale.

In realtà, Ciro era consapevole del piano di Gennaro ed ha dunque preparato immediatamente una contromossa: arrivato sul posto, Gennaro non ha trovato nessuno, subendo una particolare beffa dal suo rivale.

Oltre a fuggire, Ciro ha anche preparato una sua offensiva, riuscendo a stringere una fondamentale alleanza con Donna Nunzia. La vedova de O’Galantommo ha un ruolo fondamentale nel piano che ha l’obiettivo di stendere definitivamente il Savastano; con l’aiuto di Sangue Blu, un grosso carico di cocaina viene intercettato. A questo punti, i capipiazza si sono ritrovati di nuovo a cambiare fazione, spostando l’ago della bilancia verso Ciro.

Nel frattempo Azzurra, che ha subito un attentato da parte di Donna Nunzia ed è scampata alla morte per un soffio, decide di tornare dal marito in cerca di protezione, trovando anche il conforto di Luciana. La moglie de O’Maestrale pare però nascondere un interesse personale dietro questa preoccupazione.

La guerra è sempre incerta e il destino delle due fazioni è in bilico: probabilmente, sarà ancora una volta un tradimento a cambiare le sorti di questa dura battaglia per il controllo della città.

L’appuntamento è, come sempre, per ogni venerdì su Sky Atlantic, oppure anche in streaming su Now TV sempre a partire dalle 21.15.