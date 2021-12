Ecco un rapido test adatto all’atmosfera natalizia che stiamo per vivere. Qual è la tua festività preferita? Quest’ultima ti rivelerà chi sei.

Oggi è primo dicembre e si avvicina sempre di più il giorno in cui dovremo addobbare la casa in occasione delle festività natalizie. Nella nostra cultura esistono una miriade di occasioni conviviali diverse, in particolare oggi parleremo di Natale, Capodanno ed Epifania. In base alla tua festività natalizia preferita, potremo scoprire degli aspetti incredibili della tua personalità. Prova quindi a fare questo rapido test: quale tra le tre festività citate preferisci? Scopriamo insieme il suo significato.

Test della personalità – Quale festività preferisci?

Se la tua festività preferita è il Natale, allora sei sicuramente un amante delle tradizioni. Adori l’atmosfera che si crea in una lunga tavolata con amici e parenti, hai la capacità di apprezzare le piccole cose e non hai bisogno che le persone ti donino la Luna per sentirti considerato. Preferisci di gran lunga la stabilità alle situazioni di incertezza, non sei particolarmente avventuroso, proprio perché riesci a vedere la bellezza in tutto ciò che ti circonda, anche in una semplice giornata di Sole.

Se ami il Capodanno invece, sei decisamente un festaiolo pieno di amici. Non ti interessano le tradizioni, quanto invece divertirti anche in azioni un po’ folli con le persone care. Sei istintivo, avventuroso, ricco di qualità e voglia di sperimentare. Non ami la monotonia, anzi cerchi sempre qualcosa di nuovo che possa arricchire la tua vita. In sostanza, sei una vera bomba atomica che riesce a trascinarsi dietro tutti.

Infine, se preferisci l’Epifania, hai un animo misterioso e particolare. Sei molto curioso ed ami esplorare fatti e luoghi sconosciuti. Ti attirano le storie di streghe, di miti e di magia. Sei introverso, ma ami molto chiacchierare e comprendere il prossimo. Se qualcuno prova ad importi qualcosa non ci stai, scappi a gambe levate e non ti fai più vedere.