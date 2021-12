La Casa di Carta: si scoprirà finalmente chi è Il Professore

La Casa di Carta, anticipazioni riguardanti Il Professore: in questi episodi finali si scoprirà chi è realmente questo personaggio.

Manca veramente pochissimo all’arrivo del Volume 2 dell’amata serie spagnola su Netflix; solo poche ore separano gli spettatori dal gran finale della serie ideata da Álex Pina.

La Casa di Carta, ormai da qualche anno diventata un vero e proprio fenomeno mediatico, si appresta dunque a concludere la sua epica cavalcata con questi ultimi episodi, pronti a lasciare di stucco tutti gli spettatori.

In vista degli ultimi episodi, arrivano ora delle succose anticipazioni riguardanti Il Professore, uno dei personaggi più significativi della serie originale Netflix: ecco di cosa si tratta.

La Casa di Carta, scopriremo chi è davvero Il Professore

Sono passati ormai quasi cinque anni da quando il piano per un’ambiziosa rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid, ha avuto inizio; dal 2017 ad oggi, la serie episodio dopo episodio ha mostrato una qualità tale da guadagnarsi milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Durante una recente conferenza stampa organizzata per celebrare in pompa magna il finale della serie, lo stesso creatore Álex Pina ha rivelato delle succose anticipazioni riguardanti questi ultimi episodi. Previste tante sorprese per questo gran finale, così come non mancherà l’adrenalina.

“Per me è la stagione migliore: ricomporremo tutti i pezzi del puzzle, faremo un viaggio attraverso tutta la Casa di Carta e torneremo alle origini scoprendo un sacco di cose, anche chi è veramente il Professore“ spiega Pina, aumentando di molto l’entusiasmo di tutti gli spettatori.

Anche l‘attore che veste i panni del personaggio, Álvaro Morte, ha inevitabilmente commentato il percorso che chiuderà l’arco narrativo del Professore. Già dal trailer abbiamo visto come, a differenza delle scorse volte, questa volta Il Professore è schierato in prima linea con la banda, per prendere parte alla guerra finale.

Questa particolare situazione darà modo al pubblico di scoprire la vera natura del personaggio, caratterizzandolo ulteriormente. “Il Professore può sembrare un robot, ma amo molto quando mostra a sua umanità. E’ un essere umano che fa anche degli errori ed è proprio questo aspetto che approfondiremo nel finale“ spiega Morte.

Non mancherà la drammaticità dunque in questi episodi finali, che si focalizzeranno anche su personaggi già usciti di scena, segnando il ritorno di Berlino, Tatiana e Rafael.

Il Volume 2 della quinta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal 3 dicembre e sarà composto da cinque episodi dalla durata di circa 50/55 minuti ciascuno.