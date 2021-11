Ecco le anticipazioni dei prossimi episodi di S.W.A.T. La quarta stagione è in onda su Raidue: ecco cosa succederà ad Hondo.

Sono in arrivo altri due episodi della quarta stagione di S.W.A.T, la serie americana ambientata a Los Angeles, in onda su Raidue il sabato in prima serata. Nelle puntate previste per il 4 dicembre succederanno degli eventi inattesi: da un epocale ed inatteso ritorno ad una confessione shock di Daniel che sconvolgerà letteralmente Hondo. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo per noi i nostri agenti americani preferiti, alle prese tra intrecci sentimentali e familiari e crimini da risolvere. Ecco le anticipazioni.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno: bellissima con il miniabito che non si chiude sul decolletè

Anticipazioni S.W.A.T – 4 dicembre

Parliamo ora dei due episodi che andranno in onda sabato 4 dicembre alle 21.05 su Raidue. Prima di tutto assisteremo ad un grande ritorno: quello di Jeff Mumford. Il motivo dell’apparizione dell’ex agente risiede in un vecchio caso, risalente a 15 anni prima, intrecciato con la sua vita. Jeff è quindi alla ricerca di risposte e si unirà alla squadra per le indagini. Nel frattempo, Hondo tiene d’occhio Leroy Henderson, il quale è in libertà vigilata e sta cercando finanziamenti per aprire una società insieme al figlio Darryl.

LEGGI ANCHE —> S.W.A.T. 4 si è fermato improvvisamente? Ecco cosa succede

Nel secondo episodio invece, la squadra sarà alle prese con una lite condominiale che coinvolge due sorelle e il padre. In realtà, successivamente, si scoprirà che il caso è più complesso del previsto, proprio per il coinvolgimento di attivisti internazionali in pericolo. Nel frattempo, il padre di Hondo non parteciperà ad alcuni impegni famigliari e questo fatto desterà preoccupazione in Hondo. Alla fine Daniel sconvolgerà suo figlio con una confessione sconvolgente! Per sapere questa rivelazione tuttavia, dovremo aspettare la messa in onda delle puntate sabato 4 dicembre!