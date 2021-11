Romina Power su Ylenia dichiara ” prima di uscire dicevi, speriamo…”

Romina Power ricorda la figlia Ylenia e rivela un retroscena su cosa era solita fare la ragazza: “Prima di uscire dicevi, speriamo….”.

Nessuno, a distanza di quasi trent’anni, si capacita ancora della scomparsa misteriosa e improvvisa di Ylenia Carrisi, men che meno ovviamente i due genitori, Albano Carrisi e Romina Power.

I due, oltre ad aver condiviso tantissimi successi, sul palco come nella vita privata, hanno purtroppo condiviso anche il dolore della scomparsa della figlia, ormai per tutti data da tempo per morta.

Il pensiero dei due è sempre rivolto alla figlia Ylenia, ancor di più in concomitanza del suo compleanno; quest’anno avrebbe compiuto 51 anni e, nel ricordarla, la mamma Romina condivide un aneddoto sulla sua vita, facendo ancora commuovere tutti.

Romina Power, l’aneddoto sulla figlia Ylenia: “Prima di uscire dicevi, speriamo…”

A distanza di tantissimi anni, Al Bano pare ormai essersi rassegnato alla morte della figlia, nonostante i suoi pensieri siano sempre per lei; al contrario, Romina nutre ancora delle speranze, continuando a cercarla.

Non poteva mancare un omaggio dei due nel giorno del compleanno della figlia, il 29 novembre; entrambi hanno condiviso due commoventi messaggi sui social, riversando tutto il loro amore di genitori nella scrittura, non potendolo fare abbracciando e parlando direttamente con la propria figlia.

“9 novembre 1970 nasceva a Roma la mia primogenita YLENIA. Per 23 anni l’ho vista crescere, cantare, leggere, studiare e poi il drammatico vuoto! La Vita ti dà… la Vita ti toglie! Resterai sempre nel mio cuore… da sempre pieno di TE. Tuo padre“ ha scritto Al Bano, in maniera semplice e diretta e veramente commovente.

Lo stesso amore lo ha manifestato ovviamente anche mamma Romina, postando delle foto di famiglia con Ylenia ancora piccolissima. “Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina.

Eri anche intelligente e amorevole. Queste braccia di madre non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è privo di calore senza di te” si legge nel post di Romina, che poi conclude scrivendo che non smetterà mai di cercarla.

Pubblicando un video collage con diverse foto di sua figlia, ha inoltre rivelato un aneddoto di quando Ylenia stava per cominciare la sua carriera televisiva, al fianco di un gigante come Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna.

“Quando partecipavi a questa trasmissione, prima di uscire dicevi, speriamo che i miei amici non stiano guardando!” ha scritto Romina. Un simpatico aneddoto da aggiungere all’immenso dolore, che non potrà però mai cancellare l’amore che si può provare per una figlia, a prescindere dalle circostanze.