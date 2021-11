La Casa di Carta: Evento incredibile, ecco come partecipare

La Casa di Carta, un evento incredibile accoglie gli ultimi episodi pronti ad arrivare in streaming su Netflix: ecco come partecipare.

Mancano veramente una manciata di giorni e poi, anche con un po’ di tristezza tra i fan, l’epica cavalcata della serie spagnola originale Netflix giungerà alla conclusione.

Ideata da Álex Pina, La Casa di Carta è diventata sin da subito un fenomeno mediatico, arrivando ad avere le attenzioni di media e stampa al pari forse de Il Trono di Spade, che non molto tempo fa si è conclusa.

Dal 2017 ad oggi, i fan seguono le vicende del gruppo che ha orchestrato un’ambiziosa rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid, con l’intento di far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino.

Per festeggiare l’arrivo degli ultimissimi episodi su Netflix, è stato organizzato un evento all’altezza pronto a lasciare a bocca aperta; ecco il modo per partecipare e seguirlo.

La Casa di Carta 5, evento per gli ultimi episodi: ecco come partecipare

Dopo aver visto in streaming la prima parte della quinta stagione, è ormai arrivato il momento di prepararsi ad una nuova tranche di episodi, che non soltanto chiuderanno la stagione ma anche l’intera serie.

Il Volume 2 della quinta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal 3 dicembre, e dopo l’attesa spasmodica in molti sono già pronti a godersi questi cinque episodi tutto d’un fiato.

Per festeggiare la conclusione della serie, Netflix ha deciso di organizzare un evento speciale in diretta col cast della serie; martedì 30 novembre, direttamente da Madrid,il cast sarà protagonista di una diretta Instagram sul profilo lacasadelpapel.

Per seguirla basterà dunque semplicemente recarsi sul profilo ufficiale della serie e cliccare sulla diretta; nel corso dell’evento, ci saranno interessanti retroscena sulla produzione della serie e anche qualche anticipazioni su questo finale.

L’evento, intitolato La Casa de Papel – El Legado, viene descritto così: “E’ il momento di festeggiare alla grande La Casa di Carta! Unisciti a noi il 30 novembre e guarda in diretta come il cast e la Resistenza celebrano l’eredità dello spettacolo”. Ulteriori dettagli saranno diffusi sempre via social nelle prossime ore.

Leggi anche –> Lampadine al LED: quanto si risparmia veramente? Ecco la risposta

Come detto, il Volume 2 della quinta stagione sarà composto da cinque episodi dalla durata di circa 50/55 minuti ciascuno, andando a sommari ai cinque episodi di quest’ultima stagione già disponibili.

Leggi anche –> Uomini e Donne: la mamma di Andrea Nicole da una lezione a tutti

Questi ultimissimi episodi daranno grande spazio a flashback sul passato e alla caratterizzazione dei vari personaggi, proprio mentre ci si appresta a salutarli per sempre; come rivelano le anticipazioni, ci saranno anche i ritorni di Berlino, Tatiana e Rafael. Quanto alla narrazione, riprenderà da dove l’avevamo lasciata, con disperazione di Rio per la morte di Tokyo.