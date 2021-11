Ecco un nuovo simpatico test che ti mostrerà qual è il tuo più grande desiderio: scegli uno dei due occhiali e leggi il risultato

La vista è uno dei nostri sensi più importanti. Ci permette di guardare, capire, osservare. Tutelarla e curarla è fondamentale per la nostra salute e per vivere con serenità la vita di tutti i giorni. Ma spesso non basta e serve ricorrere ad un prezioso strumento: gli occhiali.

Sarà proprio questo oggetto ad essere il protagonista del test che ti proponiamo oggi. Ormai ne esistono di tutti i gusti e ognuno di noi può trovare il suo preferito: scegli uno dei due occhiali e il risultato ti mostrerà qual è il tuo più grande desiderio.

Scegli uno dei due occhiali e scopri qual è il tuo più grande desiderio

Spesso sentiamo il bisogno di ottenere qualcosa o di raggiungere un obiettivo sperato che ci potrebbe far sentire meglio, ma non sappiamo definire ciò che vogliamo davvero. Oggi ti proponiamo un test molto curioso, il cui risultato ti mostrerà qual è il tuo grande desiderio.

In questo test non dovrai fare nulla di impegnativo e difficile: scegli uno dei due occhiali mostrati nell’immagine e, a seconda della tua scelta, leggi il risultato e scopri qual è il tuo più grande desiderio. Buon divertimento!

Occhiali rosa

Se hai scelto gli occhiali rosa vuol dire che il tuo desiderio nascosto riguarda un tuo vecchio sogno, oppure qualcosa dei tuoi ricordi che riguarda il passato. Potrebbe essere qualcosa che ti faceva appassionare da bambino, o un obiettivo che vorresti raggiungere da molto tempo;

Occhiali viola

Se hai scelto gli occhiali viola, il tuo grande desiderio nascosto potrebbe essere qualcosa che ha a che fare co la tua vita quotidiana. Probabilmente sei stanco dei ritmi frenetici e vorresti rallentare un po’. Nonostante risulti essere sempre una persona particolarmente attiva, infatti, in questo momento hai bisogno di serenità.