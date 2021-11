Test visivo: il numero di animali che riesci a vedere nell’immagine rivela quanto sei intelligente. Vediamo come sono le tue capacità di osservazione.

Nell’ultimo periodo i test visivi stanno spopolando sul web, in moltissimi si divertono a mettere alla prova le proprio capacità cognitive e bisogna ammettere che non è affatto semplice.

Oltre ad essere un buon esercizio per la allenare la nostra mente ci permette di migliorare anche le nostre capacità di osservazione come nel seguente test che in pochi minuti è diventato virale.

Osservate attentamente l’immagine qui sopra, quanti animali riuscite a vedere? la risposta vi dirà quanto siete intelligenti. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Test visivo: quanti animali riesci a trovare?

Nell’immagine chi vi abbiamo proposto sono presenti diversi animali, lo scopo del test è proprio quello di trovare il numero esatto all’interno dell’illustrazione. Vi assicuriamo che non è affatto semplice riuscire a distinguerli tutti, cosa stai aspettando? hai iniziato a contarli?

Lo scopo di questo quiz è proprio quello di mettere alla prova le nostre capacità di osservazione, di norma la maggior parte delle persone è riuscito a trovare tra le 6 ai 12 animali. Tu quanti ne hai visti? andiamo a vedere la soluzione.

Gli animali inseriti nell’immagine in totale sono 14. Vi chiederete:ma dove si nascondono?

Sicuramente i più facili da identificare sono quelli in primo piano come il bisonte, l’orso, il cervo e il gatto.

Ma se aguzzate meglio la vista scoprirete che all’interno dell’immagine ci sono anche dei piccoli ospiti che utilizzano la tecnica del camouflage.

Nell’immagine sono presenti anche un castoro, un coniglio, uno scoiattolo, un pesce, una lucertola, un pipistrello e un serpente ma ne manca uno, il più difficile, se fate attenzione vedrete all’interno del manto del bufalo uno squalo.

Voi quanti animali avete visto?