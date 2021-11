Ecco un rapido test della personalità, perfettamente in linea con la stagione invernale. Quale mese freddo preferisci?

Ormai, che ci piaccia o no, la stagione fredda è arrivata. Proviamo quindi ad analizzare i mesi che caratterizzeranno l’inverno: Dicembre, Gennaio e Febbraio. Ognuno di loro nasconde determinate caratteristiche che si possono associare alla tua personalità: dalla malinconia delle feste natalizie, alla quiete che porta l’inizio dell’anno nuovo, fino ad arrivare all’espressione della follia del Carnevale. In base al tuo mese invernale preferito, potremo provare ad inquadrarti come persona. Prova quindi a fare il test: quale mese freddo preferisci? Quest’ultimo ti dirà chi sei veramente.

Test – Quale mese freddo preferisci?

Se preferisci Dicembre, tendi a sentirti intrappolato tra passato e futuro. I tuoi pensieri volgono spesso indietro, concentrandosi sulle cose fatte e non fatte, ma – allo stesso tempo – nutri dentro di te un grande bisogno di rinnovamento ed evoluzione. Proprio a causa di questi sbalzi temporali, tendi a crescere più lentamente degli altri. Non farti imprigionare da ciò che ormai non esiste più, concentrati invece sulla storia che hai ancora la possibilità di scrivere.

Se invece preferisci Gennaio, sei dotato di un animo molto pacato e tranquillo. Molti potrebbero scambiare la tua quiete per passività, in realtà sei pieno di doti ed interessi. Semplicemente ti piace goderti ogni istante con la massima serenità. Odi i drammi, le discussioni, le situazioni complicate e preferisci relazionarti con persone genuine e vere.

Infine, se il tuo mese invernale preferito è Febbraio, sei una persona apparentemente calma. In realtà possiedi un animo incredibilmente attivo, creativo, innovativo e folle. Proprio come il Carnevale, la tua essenza è fatta di colori e questo ti rende imprevedibile ed amabile agli occhi del prossimo.