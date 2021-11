Test: quale faccia ti sembra più stressata? Ecco cosa rivela su di te

Vediamo insieme con questo rapido e simpatico test sulla personalità che cosa possiamo scoprire su di noi che non sappiamo.

Come tutti i test sappiamo che non hanno un fondamento scientifico ma sappiamo anche che sono un modo divertente per passare del tempo.

Vediamo ad esempio con questo cosa possiamo scoprire su di noi, che magari non pensavamo possibile.

In questo caso, dobbiamo solamente scegliere, una delle due facce che ci sono nell’immagine in alto, quella che ci sembra maggiormente stressata della due, perchè rivela un nostro lato nascosto.

Test: ci è più stressato?

Tutti noi siamo colpiti da quello che vediamo attorno, ma ognuno di noi ha una percezione diversa, come in questo caso.

Vedendo i due volti, c’è chi trova un volto maggiormente stressato rispetto ad un’altra immagine, cerchiamo quindi di capire cosa si nasconde dietro.

Se per noi la prima figura è quella più stressata delle due, vuol dire che siamo una persona molto sensibile ed emotiva.

Sia per quanto riguarda il nostro lato lavorativo che per quello strettamente privato, abbiamo un enorme senso di responsabilità verso gli altri, e raggiungere i vostro obiettivi nella vita è un punto fondamentale.

Siete sempre alla ricerca della perfezione anche quando queste sembra non esistere, o troppo difficile da raggiungere, ma cercate di avere maggiore fiducia in voi stessi, e di evitare tutti i dettagli inutili.

Se per voi il secondo volto è quello più stressato dei due, significa che siete una persona che ama la libertà, e che vuole sempre dei suoi spazi personali.

Ami alla follia tutto quello che è nuovo, e per te la cosa principale è superare sempre i propri limiti.

Siete molto spesso permalosi e se vi arrabbiate è meglio scappare piuttosto che starvi affianco, ma cercate di non farvi guidare solamente dal vostro istinto.

E voi vi siete riconosciuti nella descrizione del volto che avete scelto? Che cosa ne pensate di questi simpatici test?