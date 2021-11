Test: quanti volti vedi nell’immagine?Ecco quanto ti concentri

Vediamo meglio insieme quanti volti ci sono nell’immagine che vi proponiamo in modo da capire quanto riusciamo a concentrarci.

Come sappiamo i test che facciamo non hanno basi scientifiche ma sono un modo simpatico per scoprire qualcosa su di noi e per passare del tempo in modo totalmente spensierato

Ma cerchiamo di capire come, in base al numero di volti, vedendo l’immagine quanto riusciamo a concentrarci.

Molto spetto i test ci chiedono di scegliere solamente una immagine tra le varie mostrate, ma in questo caso, invece ci viene chiesto di concentrarci e di indicare quanti volti vediamo.

Test: quanto ti concentri?

A primo impatto possiamo notare un bellissimo paesaggio, ma osservando con maggiore attenzione, si vede che ci sono diversi volti di persone.

Se ne notiamo un numero uguale o inferiore a 3, vuole dire che abbiamo visto l’immagine in modo superficiale, e che stiamo cercando di rispondere a questo test nel modo più veloce possibile.

Chi da questa risposta sta vivendo un periodo di grande stress e cerca di fare tutto in modo frettoloso e non sempre prefetto.

Iniziamo quindi a goderci un po’ di più la nostra vita e cerchiamo di rilassarci in modo tale da essere più concentrati.

Se invece abbiamo visto un grande numero di volti, siamo stati molto concentrati, ed anche se possiamo essere stressati facciamo sempre tutto al nostro meglio perchè non si piace assolutamente commettere errore.