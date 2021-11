Che bomba Valentina Vignali: l’abito è sgambatissimo

Valentina Vignali, che bomba nel mini abito elegantissimo! La cestista, modella e showgirl incanta ancora una volta con la sua infinita bellezza.

Dotata di innumerevoli talenti, la Vignali ogni volta che si mostra viene sempre esaltata come se fosse una vera e propria dea sulla Terra; d’altronde, alla giocatrice di Basket, nonché modella, showgirl e cantante, pare non mancare proprio nulla.

Oltre a una grande energia, che le ha permesso di arrivare al top in diversi campi, Valentina sfoggia sempre un fascino immenso; oltre a dei lineamenti particolarissimi, la riminese col suo corpo statuario lascia tutti senza fiato ancora una volta.

Il nuovo post su Instagram la mostra più elegante che mai mentre, anche lontana dall’Italia, fa girare la testa a tutti i suoi follower e non solo; una vera e propria bomba.

Valentina Vignali, bomba di sensualità col mini abito elegante

Come se non fossero bastati i suoi scatti sensuali per riviste come Playboy e GQ, grazie agli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram (che vanta più di 2 milioni di follower) abbiamo più volte potuto ammirare Valentina posare come modella per la sua linea di costumi; d’estate, baciata dal sole, ha sfoggiato un corpo da capogiro.

Anche con l’arrivo del freddo però, il corpo marmoreo della cestista riesce sempre a prendersi la scena; alta 180 cm, in ogni posa e con ogni outfit la Vignali appare nelle foto come in un sogno ad occhi aperti.

Il nuovo post la vede elegantissima in quel di Belgrado, in Serbia, come si legge dal tag della foto; la modella classe ’91 viene immortalata con un abito cortissimo color marrone, abbellita da una collana argentata e da tacchi altissimi dello stesso colore.

Scollatissimo, l’abito lascia ampio respiro al florido décollété della cestista, libero sotto al vestito; in primissimo piano ci sono però le lunghissime gambe, con la gonna del vestito che non riesce a coprire la coscia sinistra della Vignali.

Leggi anche –> Chiara Ferragni contro Fedez: “me ne vado”, ecco cosa sta succedendo

” First night in Belgrade” scrive Valentina nella didascalia, festeggiando la sua prima serata di gala in Serbia; si sprecano i complimenti nei commenti, coi fan che ogni volta che la riminese si mostra vanno su di giri.

Leggi anche –> Loredana Berté: ecco perché porta sempre una borsetta quando si esibisce

“Bellissima” commenta un fan con diverse emoticon affettuose, mentre un’ altra giudica la Vignali una “meraviglia”; slanciata come non mai, Valentina anche con questa nuova foto fa il pieno di like rivelandosi una gioia per gli occhi proprio per tutti quanti. Una vera e propria bomba di sensualità che non ha intenzione di fermarsi.