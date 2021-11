Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Anabel è in lacrime e prega Felicia per il perdono di Camino

Dopo le puntate al cardiopalma di Una Vita, la narrazione della serie tv spagnola si sposta ancora una volta sulle vicende di Camino. Dopo la luna di miele dei neosposi, infatti, Anabel è in lacrime e prega Felicia per il perdono di Camino.

Marcos e Felicia sono appena tornati dal loro viaggio dopo le nozze, ma c’è qualcosa che assilla Anabel e ha assolutamente intenzione di parlarne con sua madre. Anche se Camino ha sbagliato, infatti, Anabel prega Felicia affinché possa perdonarla.

Anabel in lacrime chiede il perdono per Camino

Nonostante le vicissitudini e l’innegabile responsabilità della giovane per la morte di Ildefonso, Camino è molto legata ad Anabel e le due sembrano essere collegate da un’amicizia che non finirà mai. Anche se la giovane Pasamar ha sbagliato, infatti, Anabel sta cercando di riappacificare i rapporti in ogni modo.

Marcos e Felicia sono finalmente sposi e Anabel è piena di gioia. Camino è diventata sua sorellastra e adesso il loro legame sarà ancora più forte. Anabel è entusiasta e, appresa la notizia, andrà di corsa dalla giovane Pasamar per annunciarle che le due saranno presto sorellastre.

Ma sarà proprio nel momento in cui Anabel andrà da Camino per annunciarle la bella notizia, che la giovane conoscerà Maite, l’amante della giovane Pasamar di cui ha sentito tanto parlare per circa nove mesi. Anabel prometterà dunque di mantenere il segreto, convinta nel voler riottenere la fiducia di Camino dopo la morte di Ildefonso.

Proprio per questo, Anabel avrà intenzione di parlare con Felicia, di ritorno dalla sua luna di miele, per convincere la donna a perdonare Camino e riappacificarsi con la figlia. Non parlerà del ritorno di Maite, ma, secondo le anticipazioni, Felicia scoprirà presto la giovane pittrice.