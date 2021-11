Test personalità: osserva attentamente l’immagine, cosa vedi? la risposta svela cosa ti rende speciale agli occhi degli altri. Vediamo di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo, i test della personalità stanno avendo un’enorme successo sul web, gli utenti amano scoprire nuovi dettagli sulla propria psiche, proprio grazie a questi quiz divertenti. Anche chi non è un vero e proprio appassionato di psicologia avrà sicuramente sentito parlare del test di Rorschach.

Nel dettaglio si tratta di test teorizzati nell’ambito psichiatrico per diagnosticare disturbi mentali e della personalità, vi chiederete: ma in che modo? gli psicologi utilizzano delle vere e proprio tavole su cui è riportata una macchia d’inchiostro simmetrica, questa viene mostrata al paziente a cui viene chiesto di esprimere cosa vede. In base alla sua riposta, gli psicologi sono in grado di capire cosa nasconde la personalità del soggetto.

Il test che vi proponiamo oggi ha lo stesso meccanismo del test di Rorschach, vi basterà osservare l’immagine e cercare di capire cosa vedete nella macchina, la risposta vi svelerà cosa vi rende speciale agli occhi degli altri.

Tu cosa hai visto? vediamo i profili corrispondenti.

Test personalità: cosa vedi per primo? ecco cosa ti rende speciale

Se per prima cosa hai notato una farfalla sei sicuramente una persona che ama la spontaneità e la libertà. Ami l’avventura e tutto ciò che c’è da scoprire, al contrario odio avere responsabilità. Ti conviene iniziare a pensare al futuro, prova a porre radici da qualche parte, anche la quotidianità deve essere apprezzata.

Se invece hai notato un fiore sei una persona molto emotiva e sensibile. Non riesci a valutare le situazioni in modo razione, infatti ti commuovi sempre, anche per storie che non ti appartengono. L’amore per te è l’unica cosa che conta nella vita.

Se per prima cosa hai visto un volto sei una persona molto onesta, per te la chiarezza sta alla base della vita. Non hai paura del giudizio, infatti sei una persona molto sicura di sé e non temi ripercussioni. Ogni tanto prova ad ascoltare i consigli delle persone che ti sono vicine, vedrai che verrai apprezzato.

Hai visto la figura umana che balla? Sei un eterno sognatore, prendi le decisioni senza pensare alle conseguenze a volte sei troppo ingenuo e rischi di perdere l’obbiettivo che ti eri prefissato. Cerca di avere più autostima in te stesso e vedrai che le persone che ti sono vicine inizieranno ad apprezzarti.

Tu quale figura hai visto?