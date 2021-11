Il Festival di Sanremo è un appuntamento storico della televisione italiana. Andiamo a scoprire le ultime indiscrezioni sull’edizione 2022.

Il Festival di Sanremo è un appuntamento fisso della televisione italiana. Ogni stagione, i migliori cantanti del panorama italiano presentano le loro canzoni per sperare di vincere, nella gara canora più famosa d’Italia. Le indiscrezioni shock che riguardano l’edizione 2022 del Festival sono legate alla partecipazione di alcuni big della musica italiana, oltre alla figura che affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival.

Spuntano dunque i nomi di due super big, per quanto riguarda la musica italiana. Tra i cantanti che faranno parte della gara, sembra infatti che ci siano anche Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Inoltre, per il terzo anno di fila, sembra che a condurre la kermesse musicale sarà sempre Amadeus. E seppure questa sia una certezza, vi è molta curiosità per quanto riguarda coloro che parteciperanno alla gara canora e riguardo colei (o colui) che affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival.

L’edizione 2022 sarà la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che comincerà martedì 1 febbraio e finirà sabato 5 febbraio. Voci di corridoio sembrano indicare che Amadeus starebbe provando ad avere, come concorrenti, due voci storiche come Morandi e Ranieri. Il primo partecipò al Festival, vinto l’anno scorso dai Maneskin, per tre volte come concorrente, portando a casa la vittoria nell’87 con il famoso brano “Si può dare di più”, con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Inoltre, ha condotto per due anni di fila, nel 2011 e nel 2012. D’altro canto, Ranieri ha partecipato al Festival addirittura sei volte come concorrente. Ora, Amadeus starebbe dunque cercando di convincerli a partecipare nuovamente al Festival come concorrenti.

Ma i sogni di Amadeus per questo Festival non si fermano qui. Infatti, il conduttore starebbe cercando di portare alla kermesse “una star internazionale”. Non parliamo di Madonna o di Lady Gaga, ma di “un’altra donna, molto pop e super famosa”. Per ora, però, questo sarebbe semplicemente un sogno. Nel mentre, ieri sono stati annunciati i 12 finalisti di quest’edizione di Sanremo Giovani.

Per quanto riguarda il volto che affiancherà Amadeus nel prossimo Festival, in molti hanno pensato ad Alessia Marcuzzi. Dopo varie indiscrezioni a suo favore sui tabloid, altre voci riportano che la Marcuzzi invece non dovrebbe figurare come co-conduttrice del Festival canoro. Secondo queste voci, il cast deve ancora essere definito e il nome della conduttrice non sembrerebbe essere tra quelli in lizza. Insieme alla Rai, Amadeus sembra avere intenzione di offrire al pubblico “un Sanremo diverso dalle precedenti due edizioni”, volendo sorprendere i telespettatori. Da ciò, non resta che aspettare e scoprire le sorprese che Amadeus riserverà al pubblico per il Festival di Sanremo 2022, la kermesse più amata dagli italiani.