Indovinello linguistico: quasi nessuno riesce a trovare la soluzione. Cosa stai aspettando? mettiti alla prova e cerca di risolvere l’enigma.

Nelle ultime ore questo indovinello è diventato virale sul web, si tratta di un rompicapo davvero difficile da risolvere, pensate che l’80% degli utenti non riuscito a trovare la soluzione.

Per riuscire a diventare degli abili giocatori in queste sfide d’intelligenza vi basterà applicarvi ogni giorno, per qualche minuto, a questi quiz logici, vedrete che il vostro cervello inizierà a collaborare e diventerete sempre più bravi.

Ma andiamo ad analizzare questo indovinello più nel dettaglio, quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio quiz logico che richiede anche una certa abilità linguistica.

Osservando attentamente l’immagine l’indovinello dice: è leggero come una piuma ma nessuno può tenerlo a lungo. Cos’è?

Tu hai capito di cosa si tratta? mettiti alla prova e trova la soluzione anche se sembra impossibile.

Indovinello: quale sarà la soluzione?

Hai trovato la soluzione? prova a condividere l’indovinello con amici e parenti, ne saranno sicuramente felici, prova a sfidarli.

Rileggi attentamente l’indovinello e analizza nel dettaglio cosa ti sta chiedendo, hai trovato la risposta corretta? se hai trovato la soluzione vai a vedere la risposta giusta qui sotto, ma non barare!

A questo punto avrai sicuramente il cervello in tilt, ma non disperare se ti sei concentrato e hai condiviso l’indovinello con altre persone potresti aver trovato la soluzione.

La risposta corretta ovviamente è solo una, ma è interessante sentire le varie soluzioni che avete trovato, perciò lasciaci un commento con quella che ti è venuta in mente e leggi quelle degli altri utenti.

La risposta corretta è: il respiro.

Tu hai indovinato?