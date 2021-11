Il paradiso delle signore: arriva il bacio tra Flora e Umberto

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi del nostro amatissimo Paradiso delle signore.

Anche oggi, 25 novembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata delle storie che ruotano attorno al grande magazzino del paradiso.

Cerchiamo di capire che cosa ci attende e soprattutto il bacio che nessuno si aspettava arriva.

Iniziamo con il dire che Flora ha fatto un’agghiacciante scoperta, vedendo una fotografia sul conto del padre.

Flora e Umberto reazione shock

La giovane è assolutamente convinta che tutti i suoi sospetti siano assolutamente fondati, e sembra che Adelaide ed il cognato possano nascondere dei segreti incredibili.

La giovane, decide di capire bene tutto quello che succede, e deciderà di introdursi in modo furtivo nell’ufficio di Umberto.

Mentre però è intenta a guardare nelle varie carte che ci sono presenti, l’uomo entrerà nella stanza.

Al contrario di quanto si possa pensare, la reazione lascia senza parole, perchè tra i due scoppia la passione, con un focoso bacio.

Il tutto ovviamente, senza che Adelaide sappia nulla, ma quando scopre che le indagini sulla morte di Achille si sono riaperte, la sua preoccupazione crescerà a dismisura.

Per quanto riguarda, invece, la bella e giovane Maria, dopo averlo visto in foto accanto ad una bella ragazza deciderà di partire per Roma e capire cosa sta succedendo.

La giovane, infatti, teme che il suo fidanzato si sia invaghito di un’altra donna, ma non è detto che sia come lei crede.

Stefania, nel mentre, dopo aver letto l’articolo che gli ha sottoposto Armando, capisce che Marco è la stessa persona della quale si è invaghita Gemma.

Per quanto riguarda la relazione che c’è tra Marcello e Ludovica, va avanti da molto e sembra tutto procedere nel migliore dei modi.

Il giovane, adesso che ha un posto anche da direttore al Circolo, vuole far uscire allo scoperto la loro relazione sentimentale.

Ma Ludovica ha paura di compromettere la sua posizione sociale, e delle parole di Adelaide, ma forse deciderà di lasciarsi andare.

Per il momento non possiamo saperlo, ma dobbiamo attendere le prossime puntate per capire meglio cosa succede, sempre in onda alle 15.45 circa.