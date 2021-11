Elena Santerelli: il mini abito lascia tutti a bocca aperta

Elena Santarelli da sogno, col mini abito elegante lascia tutti quanti a bocca aperta: bellezza da mozzare il fiato per la conduttrice.

Passano gli anni ed emergono nuove generazioni di showgirl e modelle, oggi magari note come influencer, ma la “vecchia guardia” pare avere ancora moltissimo da dire nel campo della sensualità.

Lo dimostrano volti noti come Sabrina Salerno, Belen, Elisabetta Canalis e anche Elena Santarelli, laziale classe ’81 che, appena compiuti i quarant’anni, spicca ancora per bellezza e sensualità.

Seguitissima su Instagram con quasi 2 milioni di follower, la Santarelli dopo un periodo passato lontano dai riflettori (e piuttosto drammatico per la sua famiglia) pare pronta a riprendersi la tv, con un fascino che lascia ancora tutti quanti senza fiato.

Elena Santarelli, da sogno col mini abito: la conduttrice incantevole

Originaria di Latina, la Santarelli ha iniziato sin da giovanissima a lavorare come modella, esordendo poi in tv come valletta de L’Eredità. Alta 180 cm, contraddistinta da sempre dai capelli biondi e dai particolari lineamenti, la Santarelli ha incantato subito tutti quanti, facendo girare la testa anche con un calendario sensuale per Max.

Mentre appare prontissima per ritornare in tv come conduttrice, a dieci anni da Plastik – Ultrabellezza (andato in onda nel 2011) la Santerelli sfoggia un corpo da sogno sul suo profilo Instagram.

Il nuovo scatto la immortala infatti con un mini abito nero firmato Stella McCartney e tacchi a spillo abinati; cortissimo, l’abito risalta le lunghissime gambe della conduttrice, mentre il particolare design si apre ad una scollatura che lascia intravedere il décollété florido della Santarelli.

Una sensualità senza limiti la sua, senza rinunciare all’eleganza; l’effetto bianco e nero della foto rende ancora di più Elena la protagonista indiscussa di un sogno. Un nome che è garanzia di bellezza, come ci insegna la mitologia greca.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti; oltre ai complimenti dei fan, spiccano quelli di colleghe e volti noti come Tosca D’Aquino, Sarah Felberbaum (anche lei moglie di un ex-calciatore, Daniele De Rossi) e Roberta Ruiu. Tutte e tre commentano con l’emoticon della fiamma, a testimonianza di come la Santarelli riesca ad infiammare sempre l’atmosfera.

Elena è dunque tornata in tv, niente meno affiancando Nicola Savino nella conduzione di una delle puntate de Le Iene su Italia 1; occasione per rilanciarsi nel mondo televisivo, mentre è pronta a conquistare di nuovo le librerie col suo secondo libro, dopo il successo di Una mamma lo sa, bestseller da più di 100mila copie vendute incentrato sulla sua vita e sulla tragica lotta del figlio contro la malattia.