La coach di Amici ha deciso di fare una rivelazione scioccante sulla sua vita. Anna Pettinelli ha passato un momento davvero difficile.

Essere un personaggio dello spettacolo è sicuramente un privilegio che molti invidiano, tuttavia esso comporta anche una serie di lati negativi e particolarmente frustranti. Primo fra tutti è il fatto che, sicuramente, non si può piacere a tutto il pubblico, di conseguenza c’è il rischio di cadere vittima dei cosiddetti haters del web. E’ questo il caso di Anna Pettinelli, la quale – come se non bastasse – partecipa ad uno dei programmi più seguiti della televisione italiana e, di conseguenza, la sua figura è in pasto a moltissimi telespettatori.

Amici rappresenta un ottimo trampolino di lancio per gli aspiranti cantanti, soprattutto perché permette ai partecipanti di cominciare ad accaparrarsi una fetta del pubblico che segue il programma. Tra i fan dei ragazzi, esiste poi quella fascia particolarmente accanita, che farebbe di tutto pur di difendere il proprio pupillo, anche insultare pesantemente chiunque la possa pensare diversamente.

La coach di Amici, Anna Pettinelli, ha fatto una rivelazione scioccante che riguarda proprio il lato oscuro della notorietà: non solo è stata spesso vittima della gogna mediatica, ma ha anche ricevuto dei messaggi al limite dell’assurdo.

Anna Pettinelli – La confessione scioccante

Ospite presso La vita in diretta, Anna Pettinelli ha fatto una confessione riguardo il suo rapporto con i social network. Nonostante non manchino messaggi di sostegno e di incoraggiamento, è inevitabile – purtroppo – che esita l’altro lato della medaglia, il quale si può definite quasi inquietante. La coach di Amici, ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte dopo aver dato un voto basso ad uno dei ragazzi del programma.

“Sono stata minacciata per un brutto voto dato ad un concorrente” – ha raccontato Anna Pettinelli – “Se sei lì devi avere il coraggio di metterci la faccia, accettando le conseguenze”. La prof. ha preferito non rivelare il nome del partecipante in questione, sicuramente per non farlo sentire in colpa. Molti però hanno ipotizzato che si tratti di LDA, il quale è messo maggiormente sotto torchio dalla coach di canto. Fatto sta, che chiunque sia il partecipante, è comunque insensato e sbagliato arrivare a questi livelli.

Nell’ultima puntata in effetti, è stato proprio LDA a ricevere il voto più basso riguardo il pezzo assegnatogli dalla Pettinelli: il cantante ha ricevuto un NC e, di conseguenza, mancandogli un voto, è finito in fondo alla classifica. Il figlio di Gigi D’Alessio sarà costretto ad affrontare l’ennesima busta rossa e questo fatto non è andato giù a molti fan dell’allievo di Amici.