Riesci a trovare gli animali nascosti? In questo test visivo dovrai cercare una farfalla un pipistrello e una papera. Fai attenzione, perché non ci riesce nessuno

Sei pronto per un nuovo test visivo che metterà alla prova le tue abilità di concentrazione? Tenere ogni tanto in allenamento la mente non potrà che fare bene e misurare le proprie capacità visive e di concentrazione è sempre un esercizio molto divertente.

Nel test visivo che ti andiamo a proporre oggi non c’è nulla di complicato, ma per risolverlo ti servirà tutta la concentrazione possibile: riesci a trovare gli animali nascosti? C’è una farfalla, un pipistrello e una papera. Mettici tutto l’impegno possibile e sfida i tuoi amici.

Trova la farfalla, il pipistrello e la papera, mettiti alla prova con questo test visivo

Sul web si trovano una grandissima quantità di test visivi e rompicapi interessanti. Tra questi c’è anche il test che vi proponiamo oggi. Si tratta di un’immagine postata a marzo su Reddit che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti con il suo rompicapo.

Si tratta di una bellissima illustrazione che raffigura un padre mentre gioca con i suoi due figli e un cagnolino. Sembra una scena di normale vita quotidiana, ma in realtà ci sono alcuni simpatici amici ben nascosti: riesci a trovare la farfalla, il pipistrello e la papera?

Il post su Reddit è stato accompagnato con questa didascalia: “C’è un test in Giappone che può indicare l’invecchiamento cerebrale. Trova la farfalla, l’anatra e il pipistrello! Se ne trovi solo uno, purtroppo hai la demenza, se hai visto due personaggi, puoi stare calmo”.

Ovviamente non c’è nulla di scientifico in questo e, nel caso non si dovesse riuscire a trovare nessuno dei tre animali nascosti, questo non dimostrerebbe nulla. Dunque, prendi questo test visivo come un gioco e mettiti alla prova: riesci a trovare la farfalla, il pipistrello e la papera?

Se avete finito il test, oppure volete sapere subito la soluzione e, quindi, dove si trovano la farfalla, il pipistrello e la papera, allora vi forniamo subito la risposta a questo quesito, cerchiando in blu la posizione dei tre animali:

Com’è potete vedere, i tre simpatici animali erano ben nascosti e, sfruttando l’illusione ottica, sono stati molto bravi a non farsi trovare. La farfalla, infatti, si mimetizza benissimo tra le foglie dell’albero, il pipistrello si nasconde tra i due bambini, mentre la papera è in basso vicino al cane.