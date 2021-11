Justine Mattera infiamma il web, la showgirl ha lasciato i suoi followers senza parole con uno scatto super sensuale alla finestra. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Un buongiorno di fuoco per i fan di Justine Mattera, la showgirl ha rallegrato il lunedì mattina ai suoi followers postando sul suo profilo Ig una foto davvero sensuale.

Justine ha sfoggiato una lingerie da urlo, il suo fisico fa invidia alle ventenni, d’altronde la showgirl si allena costantemente sulla sua cyclette e i risultati si vedono.

La bella americana si è messa in posa durante la fredda mattinata di lunedì e si è fatta immortalare di fronte alla finestra con indosso solo un intimo molto provocante.

I suoi followers hanno sicuramente gradito la foto e infatti, dopo qualche minuto, hanno riempito il post di like e commenti.

Siete curiosi di vedere la foto di Justine Mattera? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Justine Mattera, la foto in intimo fa impazzire i fan

Justine Mattera ha infiammato nuovamente il web con uno scatto davvero molto seducente, la italo-americana è ancora in super forma e i fan hanno decisamente apprezzato il regalo della showgirl.

In pochi minuti lo scatto ha raggiunto più di 20mila like, Justine ha una classe invidiabile e uno charme autentico, il suo stile è unico e i followers la amano proprio per questo motivo.

La showgirl ha postato la foto in intimo e ha deciso di renderla ancora più sensuale grazie al bianco e nero, sembra proprio di essere in pubblicità, Justine si è fatta immortalare di fronte alla finestra, chinata sul davanzale.

La lingerie sfoggiata dalla Mattera è da urlo, anche i suoi followers hanno apprezzato il seducente completino intimo della showgirl riempiendola di complimenti sotto al post su Instagram

Justine nella didascalia della foto ha scritto “si vede che avevo pedalato!”, facendo riferimento al suo fisico scultoreo, infatti la donna pubblica spesso foto mentre si allena sulla cyclette.

Voi cosa ne pensate? vi piace Justine Mattera?