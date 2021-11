Hai dei brutti ricordi o dei veri traumi che ti porti dentro? Scegli una conchiglia e svolgi questo test e scopri di più sulle tue paure

Ognuno di noi possiede dei traumi più o meno gravi. La nostra adolescenza può essere stata ricca di ricordi spiacevoli oppure una storia andata male potrebbe averci lasciato alcune paure latenti. Insomma, ci sono episodi della nostra vita che ci segnano nel profondo.

Il test che ti proponiamo oggi ha lo scopo di approfondire gli aspetti più nascosti del tuo inconscio e capire quali sono i traumi che porti dentro. Basterà scegliere una conchiglia tra quelle proposte e leggere il risultato del test, potrebbe fornirti spunti interessanti.

Quali sono i traumi che porti dentro? Scegli una conchiglia e svolgi questo test

A volte è molto utile puntare i riflettori e riportare alla luce quelle paure latenti che potrebbero ostacolare la tua vita. Questo test ti propone, in modo assolutamente ludico e non scientifico, di provare a indagare gli aspetti nascosti nel tuo profondo.

LEGGI ANCHE –> SCARPE DA GINNASTICA BIANCHE: COME PULIRE IN CASA IN MODO FACILE E VELOCE

Nonostante sia solo un gioco, interrogarsi su quelle che sono le più grandi paure e quali potrebbero essere quegli episodi che le hanno scatenate, potrebbe risultare un utile esercizio. Per fare questo test, dovrai semplicemente scegliere una delle conchiglie proposte e leggere il risultato. Buon divertimento.

Conchiglia 1

Se hai scelto la conchiglia numero 1 sei una persona che probabilmente ha sofferto molto in passato. Senti una forte necessità di proteggerti e difenderti. Hai una grande sensibilità e questo può essere sia un tuo punto di debolezza ma anche un enorme punto di forza;

Conchiglia 2

La conchiglia numero 2 rappresenta quelle persone che amano le situazioni di certezza e si preoccupano molto di programmare la propria vita. Ti piace essere perfezionista e non ami per nulla le cose fatte con disordine;

LEGGI ANCHE –> RICETTE PROTEICHE: DIECI IDEE FACILISSIME ED OTTIME PER LA DIETA

Conchiglia 3

Se hai scelto la conchiglia numero 3, sei una persona che è stata ferita in passato e che ha imparato a pensare a sé stesso proprio in quell’occasione. Nonostante tutto sei in grado di perdonare, ma non dimentichi.