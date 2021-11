Test: la fiamma che ti spaventa, rivela la tua più grande paura

Il nuovo test vede protagonista la fiamma; guarda attentamente l’immagine e scegli quella che più ti spaventa, potrebbe svelarti qualcosa.

Le immagini hanno sempre un forte potere di suggestione su di noi, specie quando raffigurano degli oggetti dall’alto valore simbolico; è il caso della fiamma, che può bruciare di speranza e verità oppure creare un’atmosfera più che inquietante.

E’ proprio quest’ultima sfaccettatura che si trova al centro del nuovo test proposto. Come al solito, basta guardare attentamente l’immagine proposta e capire quale tra le cinque fiamme spaventa maggiormente.

Hai fatto? Continua a leggere, perché la tua scelta potrebbe rivelare o farti riflettere sulla tua più grande paura per quanto riguarda le scelte in amore.

Test fiamma, scegline una e scopri la tua più grande paura

Arrivato a questo punto, avrai sicuramente individuato nel test quale fiamma tra proposte scatena in te maggior paura, o un maggior senso d’inquietudine; non ti resta che continuare a leggere per capire cosa potrebbe voler dire.

Le risposte non sono basate su tesi scientifiche, ma su semplici suggestioni che potrebbero spingere a una riflessione completa sulle proprie paure più nascoste; lasciati suggestionare. Queste le risposte:

Prima fiamma

Se la tua scelta è ricaduta sulla prima fiamma, allora hai paura che la situazione amorosa possa bruciare in fretta e, di conseguenza, spegnersi. Desideri un amore passionale e coinvolgente, capace di stupirti ogni giorno; sei sicuramente pronto per incontrare la tua anima gemella o, qualora tu fossi già in coppia, puoi star sicuro che è pazzo di te. Fai attenzione a far rimanere vivo questo desiderio, in qualunque caso.

Seconda fiamma

Se la fiamma che più ti ha spaventato è stata la seconda, probabilmente hai paura di correre troppo rispetto ai tempi. Se sei single, è probabilmente il momento giusto per una nuova conoscenza romantica, ma le tappe non vanno bruciate ed è necessario fare le cose con calma; se invece sei in coppia, forse mancano le piccole attenzioni e un dialogo aperto, elementi che dovresti coltivare per valorizzare il tuo rapporto.

Terza fiamma

La terza fiamma potrebbe indicare la tua paura di prendere l’iniziativa; è però per te un periodo di grandi cambiamenti e, per questo, è arrivato il momento di rimettersi in gioco in ambito sentimentale.

Se sei ancora single, dovresti fare il primo passo e dichiararti, mentre se stai per chiudere una relazione devi rimanere convinto e lasciarti completamente il passato alle spalle.

Quarta fiamma

Se hai scelto la quarta fiamma, la tua paura è quella di sottovalutare i bisogni e le necessità del tuo partner per via del tuo carattere; sei molto sicuro in amore, ma questo potrebbe portare l’altro a sentirsi trascurato e messo da parte, o dato per scontato. Sei un tipo che ama il divertimento, anche in coppia, ed è per questo che vuoi vicino a te qualcuno che condivida i tuoi interessi interessi e soprattutto i tuoi ideali.

Quinta fiamma

Infine, se è stata la quinta fiamma a crearti più inquietudine, probabilmente hai paura di lasciarti andare e ti senti molto trattenuto a causa di recenti “scottature” in amore.

Hai sofferto in passato ed hai paura a rimetterti in gioco, anche se dovresti guardarti intorno; probabilmente, qualcuno sta cercando di attirare la tua attenzione, ma troppo chiuso in te stesso non te ne accorgi.