Riesci a risolvere l’operazione e trovare il totale? Ecco il test di abilità che nessuno riesce a risolvere in maniera corretta

Sei pronto ad affrontare un test di abilità molto complicato e che ti metterà in difficoltà talmente tanto da farti girare la testa? Se vuoi mettere alla prova le tue abilità e rispolverare quelle operazioni di matematica che tanto odiavi a scuola, eccoti servito.

Nel test che ti proponiamo oggi ti sfidiamo a risolvere un’operazione particolarmente difficile. In questo test d’abilità devi provare a rispondere correttamente e dimostrare le tue abilità matematiche. Pensi di esserne in grado? In bocca al lupo e buon divertimento.

Test di abilità: riesci a risolvere questa operazione?

Imparare ad affrontare e risolvere test di abilità che comprendono quiz ed enigmi logico-matematici è importante sia per chi vuole tenere ben allenata la mente, ma anche per quelli che intendono affrontare dei concorsi o delle selezioni del personale all’interno di una specifica azienda.

In questo articolo ti forniamo un interessante enigma matematico che metterà alla prova le tue capacità di calcolo e ragionamento. La matematica sarà la protagonista di questo test di abilità. Perciò, rimboccati le maniche e inizia a ragionare. Riesci a risolvere questa operazione:

12 ÷ 2 (5 – 2) =?

Dopo un primo sguardo, l’operazione sembra piuttosto semplice. Ma, in realtà, il calcolo da fare è leggermente più complicato. È necessario, infatti, tenere bene a mente le regole di queste operazioni, ricordando l’ordine da seguire per effettuare questi calcoli:

Operazione tra le parentesi;

Ordini (potenze e radici);

Divisione;

Moltiplicazione;

Addizione;

Sottrazione

Bene, dopo aver fatto un leggero ripasso di quelle che sono le regole di base per effettuare calcoli e risolvere espressioni come quella protagonista del nostro test di abilità, possiamo passare al calcolo vero e proprio.

Il primo passo da fare, dunque, è considerare i fattori tra parentesi, ovvero “(5-2) =3“. Successivamente, si procede con la divisione, quindi: “(12 ÷ 2) = 6″. Ottenuto anche questo risultato, possiamo moltiplicare i risultati ottenuti e, quindi, dare la soluzione di questo test di abilità, risolvendo l’operazione:

3 X 6 = 18!