Ogni segno zodiacale ha i suoi pregi e i suoi difetti. In particolare, oggi metteremo in luce gli aspetti insopportabili di ogni segno.

Siete pronti a scoprire i vostri peggior difetti? Dall’impulsività dell’Ariete, all’eccessiva diligenza del Capricorno, alla personalità eccessivamente eccentrica dell’Aquario. Ogni segno zodiacale ha il suo punto debole, scopriamolo insieme!

Segni zodiacali – I difetti peggiori

Ariete: il vostro peggior difetto risiede nell’impulsività. Essendo un segno di fuoco, è facile che l’Ariete si alimenti da solo, il che potrebbe essere vantaggioso rispetto ad alcune situazioni. Tuttavia, esistono decisioni che necessitano di maggiore calma e ragionamento e, in questo, voi non siete proprio capaci. Capita infatti, che vi ritroviate in situazioni di disagio, di frustrazione e di ansia, proprio perché vi rendete conto troppo tardi di aver scelto la strada sbagliata. Fermatevi a pensare ogni tanto, un ragionamento in più non fa mai male!

Toro: andateci piano con l’ottimismo. Anche in questo caso, un pregio portato all’eccesso diventa inevitabilmente un difetto. E’ vero che avete la capacità di guardare l’aspetto positivo di ogni situazione, ma dovete comunque cercarlo con razionalità. Esistono situazioni di vita in cui bisogna avere consapevolezza che bisogna affrontare la sofferenza e il dolore. In quel caso non scappate, non rifugiatevi in un’illusione. Le situazioni irrisolte tornano sempre!

Gemelli: parlate di meno e ascoltate di più! Siete sicuramente molto intelligenti e stimate moltissimo la vostra mente e i vostri metodo di ragionamento. Per questo motivo, tendete a parlare molto, amate comunicare i vostri pensieri, proprio perché ne andate incredibilmente fieri. Non mettiamo in dubbio la vostra incredibile personalità, ma a volte sarebbe bello anche imparare ad ascoltare il prossimo. Anche gli altri sono interessanti sapete?

Cancro: qualcuno qui è un po’ lunatico? Il segno del Cancro è influenzato dalla Luna e, per questo, risulta particolarmente instabile. Imparate a razionalizzare i vostri cambi d’umore e capire se vale davvero la pena. Potreste imparare a gestire al meglio le vostre emozioni e, parallelamente, essere più gioviali con le persone che vi circondano.

Leone: evitate di ruggire contro tutto e tutti! Il Leone è un segno particolarmente dominante e, per questo, tende a voler imporre le proprie decisioni e la propria opinione sul prossimo. Nel momento in cui l’altra persona non accetta il vostro tentativo di dominarla, tendete ad alzare la voce. Ricordate che le opinioni altrui valgono quando le vostre.

Vergine: va bene il silenzio, ma non esagerate. Il segno della Vergine propende per la calma e per la quiete, di conseguenza odiate il baccano, il caos, le persone logorroiche e tutto ciò che disturbi la vostra tranquillità. In parte avete anche ragione, ma a lungo andare questo atteggiamento può stancare. Imparate a dialogare e soprattutto ad accettare il prossimo per quello che è.

Bilancia: non abbiate paura della solitudine. Voi siete incredibilmente gioviali, amate stare in compagnia, ridere con gli amici e passare del tempo con il vostro partner. Tuttavia, dovete imparare anche a stare da soli. La solitudine può essere un punto di partenza per la crescita personale, per sviluppare i propri pensieri e per imparare a conoscersi.

Scorpione: ricordatevi che la dittatura è finita da tempo, andateci piano con la bramosia di potere! Bene, tutti sanno che avete un bel caratterino. Sicuramente sapete come svolgere il ruolo del leader, tuttavia – questo atteggiamento – non risulta sempre necessario. Un conto è comandare sul lavoro, un conto è comandare tutti i giorni con chiunque vi capiti davanti. Ricordate che siamo tuti uguali, cerca di concentrarti su te stesso invece di gestire la vita degli altri.

Sagittario: non è il forse il caso di scendere un po’ dalle nuvole? Il Sagittario è un segno che propende per l’avventura e la spensieratezza. Sicuramente avete in mente un sacco di attività da fare, ma quante di queste valgono la pena? Sappiamo bene che si vive una volta sola, ma proprio per questo bisogna cercare di focalizzarsi su dei veri obbiettivi. Ricordate che chi troppo vuole, nulla stringe.

Capricorno: prima il dovere, poi il dovere…qualcosa non torna? Il vostro difetto risiede nel mettere il dovere e il lavoro prima di tutto, fino a dimenticarvi totalmente che vivere significa anche godersi i piaceri della nostra esistenza. Ammiriamo il vostro animo diligente, ma lasciatevi andare ogni tanto! Imparate a trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere.

Aquario: anche le cose semplici possono arricchirvi! L’Aquario è uno dei segni più irrequieti dello zodiaco, sempre in cerca di innovazione, di cambiamento ed evoluzione. Tuttavia, proprio per questo incredibile desiderio di scoperta, a volte perdete di vista la bellezza delle piccole cose della vita.

Pesci: forse avete visto troppe volte Via col Vento? L’amore è bellissimo, ma ragazzi si vive anche senza! I Pesci sono capaci da amare follemente e nella stessa misura, una loro eventuale separazione dal partner, sembra un andare diretti alla gogna. Soffrite, piangete, vi disperate, fino a quando non trovate un nuovo amore. Non funziona così…dovete imparare a bastarvi, amare voi stessi e sentirvi completi, senza la necessità di cercare qualcuno che riesca a colmare i vostri vuoti.