Grey’s Anatomy: la diagnosi che cambia la vita al protagonista

Grey’s Anatomy 18: una terribile diagnosi, porta nello sconforto uno dei protagonisti. Cosa è successo nella puntata del medical drama?

In America stanno andando in onda le nuove puntate di Grey’s Anatomy, giunto alla sua diciottesima edizione.

Giovedì scorso è andato in onda un nuovo episodio, intitolato “Every Day Is a Holiday (With You)“. Una terribile diagnosi manda nello sconforto uno dei protagonisti del medical drama.

LEGGI ANCHE—>S.W.A.T. 4 SI E’ FERMATO IMPROVVISAMENTE? ECCO COSA SUCCEDE

Ma cosa è successo? Il figlio, Farouk, di Megan Hunt è stato operato dal chirurgo pediatrico Cormac Hayes. Ma solo dopo, anche se l’operazione è riuscita, le condizioni del bambino sono peggiorate. Per questo motivo, è stato attaccato ad un dispositivo ECMO.

Il chirurdo Hayes ha dovuto informare la dottoressa Hunt che Farouk ha bisogno di un tempestivo trapianto di cuore.

Grey’s Anatomy 18: cosa è successo nella sesta puntata?

Questo motivo ha gettato la sorella del chirurgo specialista in traumatologia nello sconforto più totale.

Ma la storyline di Megan Hunt non è l’unica che viene affrontata in questo episodio. Infatti, la protagonista della serie medica, Meredith Grey. La dottoressa si trova in Minnesota per continuare la collaborazione con il dottor David Hamilton.

E non riesce a tornare a casa, per il giorno del ringraziamento, a causa del maltempo. Per questo motivo la Grey approfondisce la sua conoscenza con Nick Marsh.

LEGGI ANCHE—>LUPIN 3: ANTICIPAZIONI E QUANDO VA IN ONDA

Sembrerebbe archiviata così la sua storia d’amore con il dottor Hayes, ma è proprio l’interprete del medico, Richard Flood, a svelare che in realtà, forse, non è proprio così.

In questo nuovo episodio c’è stato spazio anche per la coppia Amelia Shepherd e Link. I due chirurghi hanno passato qualche momento insieme, nel giorno del Ringraziamento.

Complice l’atmosfera e il fatto di dover badare, oltre al loro figlio, Scout, anche i tre figli di sua “sorella” Meredith (Zola, Bailey e Ellis), i due dottori sembrano riavvicinarsi molto.

Ma è solo un momento, infatti, la neurochirurgo mette le mani in avanti e gli dice che nonostante si siano riavvicinati, questo non cambierà la natura del loro rapporto.

Cosa succederà nei prossimi episodi del medical drama più longevo? La dottoressa Grey si troverà in un triangolo amoroso fra i due chirurghi?