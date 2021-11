La parte del corpo che lavi prima può dire tantissimo su di te e sulla tua personalità. Svolgi questo test e scopri di più su te stesso

Ognuno di noi è diverso e, anche se a volte abbiamo le stesse abitudini, come fare la doccia ogni uno o due giorni, il modo in cui le pratichiamo può dirci tantissimo su come siamo davvero. Svolgere una pratica abituale come quella di fare la doccia, infatti, non avviene allo stesso modo per tutti.

Il test che ti proponiamo oggi si pone l’obiettivo di dirti come sei davvero in base alla parte del corpo che lavi prima durante la doccia. Facci caso, anche tu preferisci lavare una parte del corpo prima delle altre? Svolgi questo test e scopri cosa ti dirà il risultato.

La parte del corpo che lavi per prima rivela che persona sei

Fare la doccia è uno di quei momenti che rientra di diritto nella routine quotidiana di tutti noi. La cura dell’igiene è importante e sicuramente rappresenta il motivo principale per cui ci laviamo. Ma bisogna ammettere che fare una doccia calda dopo una giornata intensa toglie parecchie soddisfazioni.

Fare la doccia è un momento di sano relax e ognuno di noi lo vive in maniera diversa. A proposito di questo, ricordi qual è la parte del corpo che lavi prima quando fai la doccia? Scoprirlo può rivelare tanto di te e questo test, in base alla tua risposta, rivelerà tanto di te.

Faccia e capelli

Se la prima zona del corpo che preferisci lavare quando fai la doccia è quella della faccia, vuol dire che sei una persona che si preoccupa molto, anche eccessivamente a volte. Tendi a pensare molto al giudizio degli altri e questo ti condiziona. Il consiglio è quello di provare a rilassarti di più e pensare a te stessa/o.

Se invece preferisci lavare per prima i capelli, sei una persona ordinata e precisa. Tendi a cercare di avere sempre il controllo di ogni situazione e, prima di prendere qualsiasi decisione, sei un’attenta analizzatrice dei pro e dei contro;

Braccia o gambe e ascelle

Se la parte del corpo che lavi per prima è quella delle braccia o delle ascelle, questo vuol dire che sei una persona molto forte e il giudizio degli altri non ti fa paura. Difendi sempre la tua posizione e non hai paura di risultare in minoranza.

Se invece lavi per prima le ascelle, vuol dire che sei una persona dotata di grande umiltà e non sei affatto sfrontata. Possiedi una grande lealtà che dimostri soprattutto nel momento del bisogno dei tuoi amici o delle persone a te care;

Petto o parti intime

Se la parte del corpo che lavi per prima è quella del petto, vuol dire che sei una persona molto diretta e schietta. Sei molto deciso quando intraprendi delle decisioni e non sei affatto suscettibile al giudizio di chi vorrebbe farti cambiare idea.

Se invece hai scelto le parti intime, sei una persona abbastanza timida e spesso fai fatica ad esternare le tue emozioni. Hai bisogno di più tempo per prendere confidenza con gli altri, infatti, chi ti conosce sa quanto tu sia una persona gentile e genuina;

Collo, spalle e schiena

Se la prima cosa che lavi è la zona del collo e delle spalle allora sei una persona alla continua ricerca della perfezione. Vuoi sempre portare a termine i tuoi compiti e raggiungere gli obiettivi che ti sei posto. Hai grandi capacità di trascinare gli altri, il che fa di te un grande leader.

Se invece hai scelto la schiena, questo vuol dire che sei una persona amante della vita immersa nel comfort e nella comodità. Non ti piacciono i grandi cambiamenti e tendi a mantenere il tuo status quo.