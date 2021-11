Valentina Vignali: un sogno ad occhi aperti!

Valentina Vignali è sempre un sogno ad occhi aperti: la cestista, showgirl e modella riminese lascia tutti senza parole in intimo.

Valentina Vignali lascia sempre senza parole non soltanto per la sua incredibile energia, che l’ha portata ad essere celebre in diversi ambiti lavorati, ma anche per una bellezza che pare essere fuori dal comune.

Giocatrice di Basket professionista, la Vignali ha conquistato i fan non soltanto a suon di canestri, ma anche sfoggiando la sua sensualità in vari concorsi di bellezza, lavorando come modella, come showgirl televisiva e persino arrivando ad incidere dei singoli.

Un talento poliedrico accompagnato da un corpo mozzafiato: nella nuova foto, in intimo, la riminese appare come in un sogno ad occhi aperti, senza dubbio un vero incanto.

Valentina Vignali, sogno ad occhi aperti nella nuova foto in intimo

Sono milioni i follower che ringraziano ogni giorno la presenza del profilo Instagram della bella riminese classe ’91; scatto dopo scatto, non fa altro che mostrare una sensualità oltre ogni limite, alzando con tantissima eleganza la temperatura.

I particolari lineamenti e il corpo marmoreo l’hanno portata a posare per diverse celebri riviste, come Playboy e GQ, e a spiccare su tantissime altre protagoniste del mondo dello spettacolo; questo nuovo post su Instagram mette in evidenza tutta l’atleticità dei suoi più di 180 cm, con una lingerie veramente da capogiro.

Scelta in precedenza da Victoria’s Secret (noto marchio di eleganti prodotti di intimo femminile) come modella e testimonial dei nuovi capi d’abbigliamento, la Vignali ha indossato un particolare intimo di pizzo rosso della linea natalizia, che fa veramente sognare tutti.

Il reggiseno a corpetto esalta il décollété della giocatrice di Basket, mentre il perizoma striminzito abbinato non fa altro che enfatizzare le atletiche cosce della Vignali, nonché le sue lunghissime gambe.

Immortalata su uno sfondo neutro, dalla foto emerge solamente la completa sensualità di Valentina, che col suo viso e col suo corpo è capace d’incantare chiunque.

“E’ passato un anno da quando ho fatto questa foto per Victoria’s Secret Italy, e non è stata postata fino ad oggi” scrive in inglese, nella didascalia, la Vignali, che probabilmente aveva “dimenticato” completamente questo scatto.

Al contrario, la nuova foto rimarrà ben impressa nella memoria di tutti, che hanno mostrato il loro apprezzamento con una pioggia di like; in vista delle festività natalizie e del Capodanno, la Vignali probabilmente sa già che intimo indossare, per la gioia di chi le è vicino.