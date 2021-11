Ecco un nuovo ed intrigante test della personalità: l’immagine proposta è molto particolare, raffigura un uovo e un tramonto. Tu cosa vedi?

In rete esistono moltissimi test della personalità: questo in particolare riporta un’immagine decisamente suggestiva. Il dipinto raffigura un tramonto, adornato da un uovo spezzato. Ovviamente – ognuno di noi percepisce prima uno e poi l’altro, in base alla tua prima percezione dell’immagine, verranno fuori profonde peculiarità della tua essenza. Scopriamo insieme il risultato del test.

Test – Cosa vedi prima? Uovo o tramonto?

Se prima di ogni altra cosa hai visto l’uovo spezzato, significa che sei una persona che ha molta fiducia in se stessa. Hai passato l’inferno, l’hai attraversato ed ora sei più forte che mai. Non ha paura di prendere decisioni oppure di correre rischi se ne vale la pena. Sei molto indipendente e autonomo. Aspetto negativo però, è che in questa autonomia potresti sfociare nell’egoismo e ferire i sentimenti delle persone che ti stanno intorno. Dovresti cercare di sviluppare maggiormente la tua empatia e capire che al mondo non esisti solo tu.

Se invece hai visto il tramonto, allora sei decisamente una persona romantica e sognatrice. Ami moltissimo scoprire nuove cose, imparare e assorbire nuove energie. Proprio come il Sole stesso, anche tu scaldi il cuore delle persone che ti circondano, sei la roccia a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Tuttavia, potresti riporre la tua fiducia nelle mani sbagliate: è sempre bello aiutare gli altri, ma ricordati che a volta anche tu hai diritto di avere una spalla per affrontare le difficoltà.