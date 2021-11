Questa volta sarà l’acconciatura a rivelare chi sei. Osserva l’immagine, quale di queste indossi più spesso?

I capelli sono fondamentali per una donna e osservarne le acconciature dice molto della persona che le sfoggia. Per questo motivo, oggi analizzeremo il modo in cui preferisci portare i capelli e, in base a questa informazione, scopriremo che tipo sei.

Test – Quale acconciatura indossi più spesso?

Se hai scelto l’acconciatura numero 1, sei particolarmente impulsiva e sopra le righe. Hai una personalità molto forte e cerchi di vivere costantemente la vita al massimo. Allo stesso tempo, ami molto chiacchierare, fare nuove amicizie ed assorbire nuove energie, in più – come se non bastasse – hai un animo allegro e solare che risulta contagioso agli occhi degli altri.

Se indossi più spesso l’acconciatura numero 2, sei una persona molto semplice e diplomatica. Ci tieni ad essere elegante e ad esprimere le tue opinioni in modo pacato e gioviale. Proprio per queste tue peculiarità, non sopporti le situazioni di litigio e di conflitto e, quando ti ci trovi dentro, tendi sempre a fare da mediatore.

Se preferisci l’acconciatura numero 3, sei molto coraggiosa, impertinente ed avventurosa. Non importa il rischio se ne vale la pena, eviti infatti di farti influenzare dai giudizi altrui e dalle conseguenze di una determinata azione. Sei una vera leonessa, capace di fare di tutto per ottenere ciò che vuole.

Se preferisci l’acconciatura numero 4, sei una persona molto raffinata, ami curare il tuo corpo, mantenere una bella presenza, elegante e chic. Tuttavia, la tua mania di perfezione potrebbe farti avere la reputazione di una persona un po’ superficiale. Ricordati che non conta solo l’aspetto, ma anche la sostanza!

Arriviamo quindi all’acconciatura numero 5, in questo caso sei una persona che ha raggiunto l’armonia con se stessa. Hai fatto pace con le tue insicurezze, hai cominciato ad apprezzare davvero i tuoi pregi. Di conseguenza, questo ti rende particolarmente equilibrata, stabile e felice.

Infine, se hai scelto l’acconciatura numero 6, vuol dire che sei una persona sincera ed onesta e, proprio perché assumi questo atteggiamento nei confronti di tutti, tendi a volere lo stesso dalle persone che ti circondano. Sei buona, gentile, affettuosa e disponibile, ma – se ti tradiscono – non c’è più margine di ritorno.