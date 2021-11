Love is in the air anticipazioni shock: Serkan ha un tumore

Vediamo insieme che cosa succede nella nuova attesissima puntata di oggi per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Anche oggi, 19 novembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Love is in the air.

E quella che si aspetta è una puntata davvero particolare ed un punto di svolta, l’ennesimo, per la coppia formata da Eda e Serkan.

LEGGI ANCHE —> Test: quanti animali vedi? In tanti non riescono

Iniziamo con il dire che Kemal è tornato nuovamente a bussare alla porta di Aydan, ma le è stato consigliato di rimanere alla larga da quest’uomo perchè si pensa che l’abbia avvicinata solamente per un suo tornaconto personale.

Serkan cosa succede?

Anche se Ayfer e Seyfi fanno di tutto per vederla nelle braccia dell’uomo che le sta facendo una corte ferratissima.

Per quanto riguarda Engin, in questo momento ha problemi con le donne, ed anche con la sua amata Piril.

La donna, come sappiamo, è in dolce attesa e lui sembra sempre in bilico tra il fare la cosa giusta e quella sbagliata.

LEGGI ANCHE –> Una Vita: il losco piano che deve rimanere assolutamente segreto

Ad esempio non riesce a capire se vuole che lo accompagni alla visita di controllo o meno, che cosa deciderà di fare?

Andando poi alla coppia principale, ovvero Serkan ed Eda, l’uomo passa a prendere a casa la donna, ma non con la sua macchina, bensì con una potentissima moto.

Un acquisto molto recente che lascia stupiti, ma è la prima di altre novità, infatti insiste con Eda a fare una lista delle cose da fare, e dei suoi sogni da realizzare.

Serkan poi le confessa che andranno a fare un giro in moto e non andranno in ufficio, perchè ha capito cosa è veramente importante nella vita.

L’uomo ha infatti scoperto di avere un tumore al cervello, e per questo tanti aspetti della sua vita subiranno un cambio, ma dovremmo attendere le prossime puntate per capire meglio tutta la trama.

La coppia formata da Eda e Serkan, sembra veramente impossibile che stia insieme, ogni volta succede qualcosa che li divide.

Erdem, nel mentre è diventato il braccio destro di Serkan, ed è anche a capo della collaborazione con Kemel, e siamo sicuri che si prenderà qualche rivincita.