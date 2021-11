Blanca, le anticipazioni per le primissime puntate della fiction italiana di Rai 1: protagonista prossimamente uno strano caso di omicidio.

La Rai (Rai Fiction insieme a Lux Vide) ha sfornato una nuova appassionante serie per tutti i suoi telespettatori: Blanca, tratta dal romanzo di Patrizia Rinaldi che tra pochi giorni farà il suo debutto su Rai 1 portando sicuramente in scena emozioni da dramma e giallo.

Al centro delle vicende Blanca Ferrando, una giovane donna non vedente dall’età di 12 anni dodici anni; il delitto della sorella maggiore l’ha spinta ad entrare in polizia, sostenuta dal suo fedele cane guida Linneo e dalla sua amica Stella.

Oltre a sfide lavorative, Blanca si metterà alla prova anche in amore, dove sarà contesa da due uomini. E’ tutto pronto quindi per l’esordio di questa nuova serie, che nelle primissime puntate vedrà protagonista uno strano caso di omicidio.

Blanca anticipazioni, uno strano caso di omicidio per l’esordio della serie

In onda il 22 novembre con la prima puntata, in quest’esordio scopriremo il passato di Blanca (Maria Chiara Giannetta), che ha perso la vista quando era una bambina in un incendio, in cui invece la sorella maggiore ha perso la vita.

La sua testimonianza era stata fondamentale, all’epoca, per individuare i colpevoli; entrata ora in polizia, il suo arrivo crea scompiglio nel commissariato genovese di San Teodoro. In un ambiente prettamente maschile e maschilista, Blanca deve combattere da subito contro la diffidenza dei suoi colleghi.

Già in questa prima puntata, la Ferrando si troverà però subito ad entrare in azione a causa del ritrovamento del corpo, sotto l’ex Ponte Morandi, di una donna. Esperta in decodage (l’ascolto analitico dei materiali audio delle inchieste) Blanca si metterà all’opera e la sua abilità sarà fondamentale per venire a capo del caso.

In commissariato, cominceranno i primi confronto commissario Bacigalupo (Enzo Paci) e con l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli.

Quest’ultimo affascinerà sin da subito la giovane, che però avrà anche un interesse per il cuoco Nanni (interpretato da Pierpaolo Spollon); mentre si muove accompagnata dal suo fedele cane guida Linneo, un bulldog femmina che la indirizza e la protegge, la protagonista avrà diverse sfide davanti a sé.

L’appuntamento è quindi fissato su Rai 1 a partire dal 22 novembre, con la serie che per più di un mese accompagnerà gli spettatori, fino al finale previsto al momento per il 27 dicembre.