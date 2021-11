E pensare che agli esordi, l’iconica cantante venne criticata per la sua esteriorità. Oggi, Arisa è una bomba di sensualità e femminilità.

Divenne iconica sin dalla sua partecipazione a Sanremo nel 2009, occasione in cui vinse nella categoria Nuove Proposte con il brano Sincerità. Arisa ha sempre detto di aver fatto pace con il suo aspetto da moltissimo tempo, in una vecchia intervista aveva dichiarato di portare gli occhiali grandi proprio per accentuare i connotati particolari del viso. Ora quegli occhialoni neri non ci sono più, ma Arisa rimane sempre e comunque uno dei volti simboli dell’emancipazione femminile. La cantante infatti, è una bellissima donna, capace di essere sexy e bella anche senza rispettare i canoni estetici convenzionali.

Con il passare degli anni, ha acquisito sempre maggior consapevolezza della sua persona, ha riscosso un incredibile successo e la sua voce è decisamente inconfondibile. L’abbiamo vista spesso ultimamente sul piccolo schermo, prima come coach di canto di Amici e poi come partecipante di Ballando con le Stelle. Ora, è prossima ad annunciare il debutto del suo nuovissimo album e il post ad esso dedicato ha fatto impazzire il web.

Arisa si mostra senza veli sui social

E pensare che è stata proprio Anna Tatangelo a convincerla a partecipare a Ballando con le Stelle. In un’intervista rilasciata dalla cantante infatti, Arisa ha raccontato che l’ex di Gigi D’Alessio le avrebbe assicurato che si sarebbe divertita moltissimo. Lasciandosi alle spalle le titubanze iniziali quindi, l’iconica artista ha deciso di partecipare al programma di Milly Carlucci e, ad oggi, sta conquistando moltissimi successi. Ma non è finita qui: Arisa è prossima a debuttare con il suo nuovo album Ero romantica e il post di Instagram ha lasciato tutti senza parole.

Arisa si è mostrata totalmente senza veli per pubblicizzare il suo nuovo album, in uscita il 26 novembre: “Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamoravi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore”. Esplode il web, senza parole per la bellezza e soprattutto la femminilità dell’iconica cantante. Del resto, la consapevolezza è l’arma per la conquista di ogni battaglia.