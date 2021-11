Il nuovo virus Joker spaventa chi ha uno smartphone: controllate bene se avete una di queste applicazioni installate sul vostro dispositivo.

Non soltanto il COVID-19, ma un altro virus, di diverse fattezze, sta spaventando ultimamente. Tutti gli utenti che hanno uno smartphone devono fare infatti attenzione a Joker, non l’iconico villain DC ma un temibile malware che colpisce il telefono attraverso varie applicazioni.

La pandemia ha portato la digitalizzazione del mondo ad un livello successivo, e nonostante tutti i benefici che ne sono conseguiti è aumentato il rischio di riceve truffe informatiche, o che i propri dati personali possano essere rubati.

Se avete una di queste app scaricate sul vostro telefono Android, fate attenzione per evitare successive spiacevoli sorprese ed impedire al virus Joker di colpire; continuate a leggere per scoprire la lista.

Virus Joker, la lista delle app pericolose

Nello specifico, Joker è un virus che infetta il nostro smartphone riuscendo non soltanto a rubare i nostri dati sensibili e le varie password, ma anche le coordinate bancarie con possibili conseguenze disastrose per i nostri conti.

In una sua variante, Joker può anche fungere da adware e dunque fornire pubblicità non richiesta a pagamento, inducendo il malcapitato utente a spendere soldi in una truffa.

Fortunatamente, l’analista di sicurezza di Kaspersky (un’azienda specializzata nella produzione di software di cybersecurity) Tatyana Shishkova, ha recentemente individuato il malware in sette applicazioni disponibili per Android su Google Play, rendendo noti i nomi attraverso il suo profilo Twitter.

In questo modo, visto il problema, non soltanto le app sono state rimosse dallo store digitale, ma chiunque sia a conoscenza dell’indagine può immediatamente disinstallarle dal suo dispositivo.

Le app in questione, molto probabilmente anche loro “vittime” di Joker, sono Now QRcode Scan, EmojiOne Keyboard, Battery Charging Animations Battery Wallpaper, Dazzling Keyboard, Volume Booster Louder Sound qualizer, Super Hero-Effect e Classic Emoji Keyboard.

In linea di massima, nonostante delle volte app insospettabili vengano presi di mira da virus del genere, è bene evitare di scaricare applicazioni poco note e soprattutto di aziende sconosciute; le varie recensioni sullo store digitale possono essere d’aiuto, così come magari fare una rapida ricerca sul web per sapere con chi e con cosa abbiamo a che fare.

Molta attenzione va fatta anche nel concedere i permessi alle varie app che scarichiamo sul nostro smartphone, specie appunto se si tratta di applicazioni di cui ben poco ci fidiamo.