Test personalità: guarda attentamente l’immagine, la prima cosa che vedi ti rivelerà molto su come sei fatto. Sei curioso di scoprirlo? ecco come fare.

I test della personalità stanno appassionando moltissimo gli utenti sul web, sempre più persone si divertono a partecipare a questi quiz psicologici soprattutto perché alla fine scoprirono dettagli sul loro carattere di cui non erano ancora a conoscenza.

Quello che vi proponiamo oggi è molto semplice, si tratta di uno test psicologico molto famoso, infatti questo ha preso ispirazione dalla psicologia della Gestalt, conosciuta anche come psicologia della forma o delle rappresentazioni.

Ti basterà osservare attentamente l’immagine qui sopra, all’interno di questa sono rappresentati vari elementi che sono difficili da percepire tutti insieme e proprio per questo motivo ti chiediamo: qual’è stata la prima cosa che hai visto?

Poi vai a leggere il profilo corrispondente che ti rivelerà molto sulla tua personalità nascosta. Cosa stai aspettando? hai preso la tua decisione?

Test personalità: scegli la figura e scopri come sei

Se hai scelto il grande albero vuol dire che sei una persona molto precisa, prima di prendere qualsiasi decisioni devi ponderare bene le conseguenze. Ti affidi troppo alla logica e alla razionalità questo può portarti a delle conseguenze negativo, non ti affidi mai a quello che ti dice il cuore, prova ad ascoltarlo qualche volta, vedrai che non te ne pentirai e soprattutto riuscirai a realizzare moltissimi tuoi sogni.

Sei hai scelto il gorilla sei una persona molta cinica, il tuo peggior difetto è senza dubbio il fatti di essere troppo giudicante, sia per te stesso che verso gli altri. Ami conoscere nuove persone e non sprechi mai il tuo tempo, cerchi sempre di impegnarti con appuntamenti e cose da fare. Sei anche una persona molto creativa, le idee nuove non ti mancano mai. Prova non imporre troppo la tua personalità agli altri e vedrai che sari molto più apprezzato.

Se invece hai scelto la tigre sei una persona dotata di molta astuzia, spesso però la tua corazza viene fraintesa e risulti poco simpatico agli occhi degli altri. In molte occasioni finisci per ferire le persone che ami per via della tua poca sensibilità, nonostante tu abbia una grande determinazione prova ad essere più empatico, vedrai che le persone che ti circondano lo apprezzeranno.

Hai scelto i pesci? sei sicuramente una persona molto calma e molte volte ami stare in solitudine. Nonostante questo sei anche una persona molto solare, la negatività non fa parte del tuo carattere. Odi chi ti inganna, infatti quando scopri il tradimento raramente perdoni chi ti ha fatto un torto. Se. vuoi vivere serenamente impara ad amarti d più.

Tu quale figura hai visto per prima?